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رياضة

أمير مرتضى: لم نفاوض حسام عاشور.. وهذا موقف بن شرقي وفرجاني ساسي ..فيديو

الأحد 14/يونيو/2020 - 12:32 ص
فرجاني ساسي لاعب
فرجاني ساسي لاعب الزمالك
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حسام الحارتي

كشف أمير مرتضي منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، حقيقة رحيل أشرف بن شرقي وفرجاني ساسي عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .


وأضاف أمير مرتضي منصور في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورتس "، أن أشرف بن شرقي لم يتلق  أي عروض من أجل الرحيل عن الفريق، مشيرا إلي ترحيب فرجاني ساسي بالتواجد في النادي خلال الفترة المقبلة .


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ونفي أمير مرتضي كافة ما تردد عن دخول نادي الزمالك في مفاوضات مع حسام عاشور لاعب الأهلي قائلا :" لم ولن نفاوض حسام عاشور".


وأشار إلي إعتماد باتريس كارتيرون على  5 ناشئين خلال الموسم المقبل.


 وأضاف :" من الوارد استمرار الحراس الأربعة مع الزمالك دون رحيل رحيل أحد".


واختتم:" أتمني تتويج الزمالك بكأس مصر ودوري الأبطال من أجل إسعاد جماهير النادي".

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