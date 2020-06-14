أمير مرتضى: لم نفاوض حسام عاشور.. وهذا موقف بن شرقي وفرجاني ساسي ..فيديو

كشف أمير مرتضي منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، حقيقة رحيل أشرف بن شرقي وفرجاني ساسي عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .





وأضاف أمير مرتضي منصور في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورتس "، أن أشرف بن شرقي لم يتلق أي عروض من أجل الرحيل عن الفريق، مشيرا إلي ترحيب فرجاني ساسي بالتواجد في النادي خلال الفترة المقبلة .





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ونفي أمير مرتضي كافة ما تردد عن دخول نادي الزمالك في مفاوضات مع حسام عاشور لاعب الأهلي قائلا :" لم ولن نفاوض حسام عاشور".





وأشار إلي إعتماد باتريس كارتيرون على 5 ناشئين خلال الموسم المقبل.





وأضاف :" من الوارد استمرار الحراس الأربعة مع الزمالك دون رحيل رحيل أحد".





واختتم:" أتمني تتويج الزمالك بكأس مصر ودوري الأبطال من أجل إسعاد جماهير النادي".