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سمير غطاس: إثيوبيا تتبع أسلوب إسرائيل في قضية سد النهضة

الأحد 14/يونيو/2020 - 12:52 ص
سمير غطاس
سمير غطاس
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عبد الخالق صلاح
قال سمير غطاس، عضو مجلس النواب، إن التعنت الإثيوبي وإصرار أديس أبابا على ملء السد، دون التوصل لاتفاق مع دولتي المصب مصر والسودان، يعني أن هناك خطرا على مصر، مضيفًا أن إثيوبيا تتبع الطريقة الإسرائيلية في التفاوض حول سد النهضة.


وأضاف خلال حواره ببرنامج "كل يوم"خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، أن الخطر سيكون أكبر في سنوات الجفاف التي ستتعرض لها مصر في المستقبل.


وأشار إلى أن الموقف السوداني تغير في قضية سد النهضة بعد سقوط نظام الرئيس عمر البشير، حيث تحول من حليف لإثيوبيا إلى وسيط، مضيفًا أن الدولة أيضا تحتاج إلى البحث عن بدائل لمياه النيل سواء كانت استخدام مياه البحر أو غيرها بالتوازي مع تلك الجهود.


وأضاف: "علينا أن نخلق أزمة دولية وإقليمية بسبب قضية سد النهضة وعلينا تغيير استراتيجية التفاوض، مشيرا إلى أن الصين وإيطاليا تشاركان في بناء سد النهضة؛ وعلينا أن نتحدث مع تلك الدول للضغط على إثيوبيا من خلال مصالحنا المشتركة معها.


وأردف: "يجب وضع سقف زمني للحركة التي سنقوم بها دوليا.. قضية سد النهضة تحتاج إلى حشد كل القدرات".
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