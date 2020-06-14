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يخفف متاعب الروماتيزم .. 11 فائدة لتناول البرقوق

الأحد 14/يونيو/2020 - 01:01 ص
صدى البلد
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رنا عصمت

تعد فاكهة البرقوق من الفواكه الشهية التي يعشقها الكبار قبل الصغار، كما أنه له فوائد عديدة لا تعد ولا تحصى.


لذا قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ بعض فوائد البرقوق.


١- يساعد على الهضم لما يحتويه من ألياف.
٢_ يخفف متاعب الروماتيزم.
٣_ ينشط عمل الكليتين وينشط الدورة الدموية.
٤_ تعالج أوراقه الجروح والنزيف نظرًا إلى احتوائها على مواد قابضة.
٥_ يساعد فى علاج آلام الصدر وزيادة الإفراز المهبلي عند النساء.
٦_ يفيد مرضى تصلب الشرايين.
٧_ يعمل على تخفيض الكوليسترول.
٨_ يفيد الإمساك المزمن.
٩_ يساهم في تحسين وظائف الدماغ لاحتوائه على مضادات الأكسدة.
١٠_ يؤدي دورًا ملحوظًا في الحفاظ على عظام المرأة قوية وصحية في سن اليأس.
١١_ يعالج فقر الدم إذا أكل مجففًا " القراصيا"

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