تقدم الشيف أميرة شنب طريقة عمل الكيكة المجنونة بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى للكيك.

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مقادير الكيكة المجنونة

* 1 و نصف كوب دقيق

* كوب سكر

* 3 ملعقة كبيرة كاكاو

* ملعقة كبيرة بيكنج بودر

* رشة ملح

* ملعقة صغيرة خل

* ملعقة صغيرة فانيليا

* 5 ملعقة كبيرة زيت

* كوب لبن جوز هند أو ماء أو لبن

* كوب شرائح شيكولاتة للتزيين

* كوب لبن جوز هند للتزيين





طريقة عمل الكيكة المجنونة

* يخلط الدقيق مع الملح و الكاكاو و البيكنج بودر والسكر ثم يضاف الخل والزيت والفانيليا ويقلب

* يضاف لبن جوز الهند تدريجيا مع التقليب حتى الحصول على قوام مناسب

* يوضع الخليط في صينية وتخبز الكيكة على درجة حرارة 180 لمدة 30 إلى 35 دقيقة

* يوضع لبن جوز الهند على النار حتى يصبح دافئًا ثم تضاف إليه الشيكولاتة وتقلب لتذوب تمامًا للحصول عاى صوص الشيكولاتة