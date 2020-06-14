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مرأة

طريقة عمل الكيكة المجنونة بمذاق لا يقاوم

الأحد 14/يونيو/2020 - 01:02 ص
كيكة مجنونة
كيكة مجنونة
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أسماء عبد الحفيظ

تقدم الشيف أميرة شنب طريقة عمل الكيكة المجنونة بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى للكيك. 

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مقادير الكيكة المجنونة

* 1 و نصف كوب دقيق
* كوب سكر
* 3 ملعقة كبيرة كاكاو
* ملعقة كبيرة بيكنج بودر
* رشة ملح
* ملعقة صغيرة خل
* ملعقة صغيرة فانيليا
* 5 ملعقة كبيرة زيت
* كوب لبن جوز هند أو ماء أو لبن
* كوب شرائح شيكولاتة للتزيين
* كوب لبن جوز هند للتزيين


طريقة عمل الكيكة المجنونة

* يخلط الدقيق مع الملح و الكاكاو و البيكنج بودر والسكر ثم يضاف الخل والزيت والفانيليا ويقلب
* يضاف لبن جوز الهند تدريجيا مع التقليب حتى الحصول على قوام مناسب
* يوضع الخليط في صينية وتخبز الكيكة على درجة حرارة 180 لمدة 30 إلى 35 دقيقة
* يوضع لبن جوز الهند على النار حتى يصبح دافئًا ثم تضاف إليه الشيكولاتة وتقلب لتذوب تمامًا للحصول عاى صوص الشيكولاتة
* ترفع الكيكة من الفرن ويوضع عليها صوص الشيكولاتة ثم تقدم

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