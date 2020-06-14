ربة منزل وعامل .. شفاء أول حالتين من فيروس كورونا بمستشفى مطاي

احتفلت الأطقم الطبية بمستشفي مطاي في شمال المنيا بخروج أول حالتين لمصابين بفيروس كورونا بعد تعافيهما .









واستقبل مستشفى مطاي 8 حالات مصابة بفيروس كورونا منذ قرار وزيرة الصحة بضم المستشفيات المركزية ضمن مستشفيات علاج مصابي الفيروس









واحتفلت الأطقم الطبية بتعافي وخروج حالتين لسيدة تبلغ من العمر 50 عاما ربة منزل دخلت المستشفي منذ 8 أيام، وعامل يبلغ من العمر 54 عاما دخل المستشفى منذ 9 أيام.





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