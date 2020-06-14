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تعليم

نقابة المعلمين بالمنيا: توفير وسائل مواصلات مجانا للمراقبين فى لجان الثانوية العامة

الأحد 14/يونيو/2020 - 06:43 ص
لجان الثانوية العامة
لجان الثانوية العامة
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ايمن رياض
أعلن الدكتور على عبد السلام  رجب رئيس اللجنة النقابية لمعلمى بندر المنيا   توفير مواصلات مجانا للمعلمين خلال امتحانات الثانوية العامة. 


أوضح أن ذلك فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد والاستعداد لامتحانات الثانوية العامة وتكاتف جميع فئات الشعب وجميع القيادات السياسية والتنفيذية وتعليمات النقابة العامة برئاسة خلف زناتى النقيب العام لمعلمى مصر ورئيس اتحاد المعلمين العرب، وتوجيهات جميع أعضاء النقابة الفرعية بالمنيا.


قررت نقابة المعلمين بالمنيا توفير وسائل المواصلات للمعلمين مجانا ذهابا وإيابا وذلك حرصا على سلامة وأمن وراحة الزملاء الذين لهم كل التقدير والاحترام على أن تتواجد وسائل المواصلات فى أماكن التجمع امام كل لجنة نقابية بالإدارات التعليمية التسعة المختلفة .


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ويتقدم الزميل بتسجيل اسمه وتقديم صورة من خطاب الانتداب للجنة النقابية التابع لها .

كما أعلنت نقابة معلمي سمالوط توفير وسائل المواصلات مجانا للمراقبين أيضا .
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