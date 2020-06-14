أسعار بالملايين.. أشهر موديلات سيارات حي الزمالك.. صور

اشتهر حي الزمالك بأنه أحد الأحياء الراقية الواقعة في غرب مدينة القاهرة، واشتهر بأنه أرقى وأهدأ أحياء القاهرة منذ الربع الأول من القرن العشرين، فهو يحتوي على الفنادق الشهيرة والحدائق المميزة والنوادي ذات الشهرة العالية، لذلك فمن الطبيعي أن نشاهد في شوارع حي الزمالك حيث يسكن أثرياء المدينة سيارات جديدة لا يمكن أن نراها في مكان آخر بسبب غلو ثمنها وكثرة رفاهيتها.





يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري صورًا لتلك السيارات مع سرد أسعارها:

١- الفيراري

من المعروف أن هذه السيارة لها قدرة تنافسية مع الشركات العالمية الأخري كالبورشه وبينتلي وغيرها، وبالرغم كونها من أبرز السيارات المستوردة إلا إنها شوهدت بكثرة في شوارع حي الزمالك وتبدأ أسعار السيارات الفيراري من 4 ملايين جنيه حسب الموديل والمواصفات.

٢- بينتلي

تأتي تلك السيارة في المراتب الأقل في السعر فيبدأ سعرها من 3.5 مليون جنيه حتي حتي 6.5 مليون جنيه مصري.

٣- نيسان GTR

بلغ سعر تلك السيارة موديل 2020 حوالي مليون و800 ألف جنيه، أما أسعار فئات البريميوم منها وصلت إلي ما يعادل 3.4 مليون جنه مصري.























