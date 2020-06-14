كوريا الشمالية تهدد جارتها الجنوبية بالتصعيد العسكري

ذكرت "يورو نيوز" أن كوريا الجنوبية دعت جارتها الشمالية إلى الوفاء بالتزاماتها، المتفق عليها بين البلدين.









وكانت كيم يو جونج، شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونج، هددت بأن بلادها ستتخذ "خطوة" ضد جارتها الجنوبية وستكلّف الجيش القيام بها.









وقالت يو جونج إنها "تشعر بأن الوقت حان لقطع العلاقات مع سلطات كوريا الجنوبية. سنتّخذ الخطوة التالية قريبا".









وكانت كوريا الشمالية أصدرت الأسبوع الماضي سلسلة إدانات شديدة اللهجة بحق كوريا الجنوبية على خلفية إرسال ناشطين منشورات مناهضة لبيونج يانج عبر الحدود، وهو أمر يقوم به المنشقون بشكل متكرر.



