قطة بوجه مضحك تعشق اللعب مع الصراصير.. صور

بعض الحيوانات اللطيفة مثل القطط قد ترسم البسمة على وجهك خلال هذه الأوقات العصيبة التي يمر بها العالم مؤخرًا، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد والعزل في المنازل.









تبعث هذه القطة اللطيفة من تايلاند على السخرية، تعيش مع سيدة أعمال تبلغ من العمر 27 عامًا تدعى إيفي.

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لفتت القطة الانتباه بفضل تعبيرات وجهها المذهلة، حيث يمكنك رؤية نصف وجهها أشقر مطفي والآخر بألوان رمادية ممزوجة بالأبيض.









تبنت إيف القطة عمرها 3 أشهر فقط عام 2018، بعد أن وقعت في حب "أنفها ولسانها الوردي اللطيف ''، والآن يبلغ عمر القطة عام و9 شهور، لكنها تمتلك الكثير من التصرفات المضحكة والشقية.









تحب القطة «كاتي» اصطياد الصراصير ولعب الغميضة والبحث باستخدام ورق التواليت والذي يصادف أيضًا أنه الوجبة الخفيفة المفضلة لها، إذ تتناوله كله خلسة رغم إخفاء إيفي له.









تقول إيفي بأن أفضل صديق لـكاتي صرصور يُدعى بيتر، وتحب مطاردته في جميع أنحاء المنزل، ورغم أن إيفي تخاف منه إلا أن جميع مالكي القطط يعلمون أنك لن تستطيع أبدًا منع القطة من القيام بشيء تحبه.









تحب كاتي اللعب بالصراصير أكثر من غيرها لأنها أكبر من الحشرات العادية ويمكنها التحرك بسرعة، وفي بعض الأحيان يمكنهم الطيران، تقول إيفي "أشعر بالخوف عندما يلعبون معًا".



