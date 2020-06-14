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فن

أخبار الفن .. رامى رضوان يرد على شائعة انفصال إيمى سمير غانم وحسن الرداد.. وحقيقة إصابة جورج وسوف بـ كورونا

الأحد 14/يونيو/2020 - 07:03 ص
صدى البلد
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محمد نحلة

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير الآتي:


بصورة جماعية .. رامى رضوان يرد على شائعة انفصال إيمى سمير غانم وحسن الرداد

نشر الإعلامى رامى رضوان صورة جديدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.


جورج وسوف: إصابتي بـ كورونا شائعة وأنا بصحة جيدة

نفى المطرب جورج  وسوف ما تردد عن إصابته بفيروس كورونا، وذلك عبر حسابه الرسمي على فيسبوك.


أحمد مالك ينفي مشاركته في فيلم نص أزمة

نفى الفنان أحمد مالك، حول ما تردد من أخبار تخص مشاركته في فيلم "نص أزمة"، مؤكدا في تصريحات صحفية، أنه لا صحة لما تردد عن مشاركتي في هذا العمل.


اللي يتطاول نحبسه .. إنجي خطاب تدعم شريف منير بعد حملة التنمر على بناته

دعمت الفنانة إنجي خطاب الفنان شريف منير بعد حملة التنمر التى تعرض لها بناته على مواقع التواصل الإجتماعي.


علمتنا درس .. نجلاء بدر تدعم شريف منير بعد التنمر على بناته

دعمت الفنانة نجلاء بدر الفنان شريف منير بعد حملة التنمر التى تعرضت لها بناته.

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