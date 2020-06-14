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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 14-6-2020 والقنوات الناقلة

الأحد 14/يونيو/2020 - 08:23 ص
ريال مدريد
ريال مدريد
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إسراء أشرف
تقام اليوم، الأحد، 14-6-2020، عدد من المواجهات في الدوريات الأوروبية أبرزها مواجهة ريال مدريد وإيبار في الدوري الإسباني.


وعادت الحياة إلى الكرة في ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وإنجلترا، خلف الأبواب المغلقة، بعد تجميد النشاط الرياضي، في أغلب دول العالم، منذ مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.


الدوري الألماني
ماينز X أوجسبورج - 03:30 مساءً بي إن سبورتس 5.
شالكه X باير ليفركوزن - 06:00 مساءً بي إن سبورتس 5.


شاهد أيضًا: ترتيب الدوري الألماني بعد فوز بايرن ميونخ على مونشنجلادباخ


الدوري الإسباني
أتلتيك بيلباو X أتلتيكو مدريد - 02:00 مساءً بي إن سبورتس 1-3.
ريال مدريد X إيبار- 07:30 مساءً بي إن سبورتس 1-3.
ريال سوسييداد X أوساسونا- 10:00 مساءً بي إن سبورتس 1-3.
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