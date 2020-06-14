مواعيد مباريات اليوم الأحد 14-6-2020 والقنوات الناقلة

تقام اليوم، الأحد، 14-6-2020، عدد من المواجهات في الدوريات الأوروبية أبرزها مواجهة ريال مدريد وإيبار في الدوري الإسباني. وعادت الحياة إلى الكرة في ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وإنجلترا، خلف الأبواب المغلقة، بعد تجميد النشاط الرياضي، في أغلب دول العالم، منذ مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
ماينز X أوجسبورج - 03:30 مساءً بي إن سبورتس 5.
شالكه X باير ليفركوزن - 06:00 مساءً بي إن سبورتس 5.
أتلتيك بيلباو X أتلتيكو مدريد - 02:00 مساءً بي إن سبورتس 1-3.
ريال مدريد X إيبار- 07:30 مساءً بي إن سبورتس 1-3.
ريال سوسييداد X أوساسونا- 10:00 مساءً بي إن سبورتس 1-3.