موصلة بمنزل حماتها.. سيدة تصاب بانهيار عصبي بعد علمها بوجود كاميرات مراقبة في منزلها

تفاجأت سيدة بالغة من العمر 32 عامًا ذات يوم أن حياتها مراقبة، وأن كل خطوة في منزلها مع زوجها وأبنائها يراها آخرون، والكارثة الأكبر أن كل هذا بعلم الزوج.











وبحسب ما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن إحدى السيدات تفاجئت ذات يوم أن حماتها تسأل عهن تفاصيل معينة في منزلها بالرغم من أنها تسكن بعيد عنهم وليست على اتصال يومي بيهم لتصل لتلك التفاصيل الدقيقة.











وعادت الزوجة إلى المنزل، وهي في حالة ذهول بسبب ما سمعته من حماتها، وبدأت تفتش المنزل بعناية شديدة، حتى توصل لكاميرات المراقبة الصغيرة المزروعة به.











صدمت الزوجة وكادت أن تفقد النطق من هول الصدمة، ولكنها قررت أن تتمالك أعصابها وتنتظر عودة زوجها لتسأله عن ذلك الأمر الغريب.











وواجهت الزوجة المصدومة زوجها فور عودته إلى المنزل بالكاميرات، واعترف بأن والدته هي من حرضته على فعل ذلك بدافع الخوف على الأطفال وعلى ممتلكاته، وأصيبت الزوجة بانهيار عصبي حاد وفقدت القدرة على النطق بعدها.