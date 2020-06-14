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حوادث

سقوط صاحب محل بمدينة السلام يخفى أسلحة نارية وذخائر بمنزله

الأحد 14/يونيو/2020 - 11:30 ص
المتهم
المتهم
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كتب محمد صبرى
القى رجال أمن القاهرة القبض على صاحب محل بمدينة السلام لحيازته أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.


فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول قيام صاحب محل لصيانة وتركيب أجهزة الدش، مقيم بدائرة القسم بحيازة أسلحة نارية "بدون ترخيص" بالمنطقة سكنه.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (رشاش عيار 9 مم - كباس خرطوش عيار 12مم و7 طلقات أعيرة مختلفة).

وبمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة النارية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم حيازة الأسلحة النارية.
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