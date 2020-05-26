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حوادث

ضبط عاطلين بحوزتهما أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص في المرج

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 12:28 م
المتهمين
المتهمين
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كتب محمد صبرى
تمكن رجال الأمن بالقاهرة من ضبط عاطلان بالمرج لحيازتهما أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص بقصد الإتجار .

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 فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المرج قيام (عاطلان – لأحدهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة القسم) بالإتجار فى الأسلحة النارية غير المرخصة، مُتخذان من المنطقة محل سكنهما مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة لهما، أمكن ضبطهما حال تواجدهما بدائرة القسم، وعُثر بحوزتهما على (بندقية خرطوش - 3فرد محلى - عددمن الطلقات - مبلغ مالى).

وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال مكافحة جرائم الإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

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