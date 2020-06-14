رغم غيابه عن التدريبات .. محمد صلاح جاهز لمواجهة إيفرتون بالدوري الإنجليزي





وذكرت الصحيفة البريطانية، أن غياب محمد صلاح عن تدريبات الفريق الأخيرة ومواجهة بلاكبيرن الودية، كان مجردا إجراء احترازي، بعد معاناته من كدمة خفيفة خلال مران الفريق، وأن اللاعب جاهز لمواجهة إيفرتون المقبلة.





وأضافت الصحيفة، أن أليسون بيكير حارس الفريق جاهز للمشاركة أمام إيفرتون أيضا، بعد غيابه عن مواجهة أتلتيكو مدريد، الأخيرة في دوري أبطال أوروبا، في شهر مارس الماضي، بسبب الإصابة.





ويحتاج ليفربول للفوز بمباراتين من أصل 9 مباريات للتتويج رسميا بمسابقة الدوري الإنجليزي بعد حرمان 30 عاما.





ويتصدر ليفربول جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

أكدت صحيفة " ميرور" البريطانية، جاهزية النجم المصري محمد صلاح لمباراة إيفرتون، المقرر لها 21 يونيو الجاري، ضمن منافسات الجولة الـ 30، من مسابقة الدوري الإنجليزي.