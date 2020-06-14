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محافظات

استعدادًا لامتحانات الثانوية العامة.. كفر الشيخ تتسلم بوابات التعقيم.. صور

الأحد 14/يونيو/2020 - 11:46 ص
بوابات التعقيم
بوابات التعقيم
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محمود زيدان
أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، وصول الدفعة الأولى من بوابات التعقيم الإلكترونية؛ لتعقيم طلاب الثانوية العامة، خلال ماراثون الامتحانات ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية، حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب. 

وقالت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، في بيان، إنه تم تسليم البوابات للمدارس، وتركيبها، فضلًا عن توافر المطهرات للجان، بإداراتي شرق، وغرب كفر الشيخ التعليمية.  
 
وأشارت وكيل وزارة التربية والتعليم، إلى تركيب البوابات بلجان مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، وعلي عبد الشكور للغات، والتعليم الأساسي، والنور للمكفوفين، بالإضافة إلي المدرسة الثانوية التجارية. 

وأكد محافظ كفرالشيخ، علي اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الصحية والاحترازية، ومراعاة التباعد والمسافات البينية بين الطلاب، وتكثيف حملات التطهير والتعقيم بالمدارس، حفاظًا على الصحة العامة للطلاب. 
استعدادًا لامتحانات الثانوية العامة.. كفر الشيخ تتسلم بوابات التعقيم.. صور
استعدادًا لامتحانات الثانوية العامة.. كفر الشيخ تتسلم بوابات التعقيم.. صور
استعدادًا لامتحانات الثانوية العامة.. كفر الشيخ تتسلم بوابات التعقيم.. صور
استعدادًا لامتحانات الثانوية العامة.. كفر الشيخ تتسلم بوابات التعقيم.. صور
استعدادًا لامتحانات الثانوية العامة.. كفر الشيخ تتسلم بوابات التعقيم.. صور
استعدادًا لامتحانات الثانوية العامة.. كفر الشيخ تتسلم بوابات التعقيم.. صور
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