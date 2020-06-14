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تعليم

سيارة إسعاف لكل لجنة وتشديد الرقابة .. مطروح تستعد لامتحانات الثانوية العامة

الأحد 14/يونيو/2020 - 02:37 م
اللواء خالد شعيب
اللواء خالد شعيب محافظ مطروح
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ايمن محمود
عقد اللواء خالد شعيب  محافظ مطروح اليوم الأحد  اجتماعا للوقوف على الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة وخطة التأمين وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب والمراقبين  والالتزام بالاجراءات الوقائية والاحترازية خلال الامتحانات التى  تبدأ الاحد المقبل 21 يونيو وتنتهي في 21 يوليو المقبل.

 
وشدد محافظ مطروح  على اجراءات التعقيم والتطهير بجميع اللجان علي مستوي محافظة مطروح  بداية من الاسبوع الجاري وحتى نهاية الامتحانات ، والحرص على توفير كافة سبل الراحة للمراقبين و للطلاب من خلال التنسيق بين كافة الجهات وتشكيل غرف عمليات رئيسية للمتابعة بمديرية التربية والتعليم وربطها بغرفة عمليات المحافظة ومديرية الأمن .


كما وجه بإحكام السيطرة على حركة توصيل أوراق الأسئلة والإجابات بالتنسيق بين مديرية التربية والتعليم ومجالس المدن مع مديرية أمن مطروح والمستشار العسكرى ،وكذلك التنسيق لتوافر الكمامات والمطهرات باللجان  والتشديد على أعمال النظافة  باللجان والاستراحات .


ووجه بالعمل على توفير الجو النفسى الملائم للطلاب من خلال عمل مظلات انتظار بكل لجنة ،وتوفير مياه الشرب والمبردات و المراوح والتكيفات  وتوفير كافة الاحتياجات  ،وتوفير طبيب وسيارة إسعاف بكل لجنة ،وعرض وسائل المواصلات اللازمة لتوصيل الطلاب خاصة من المدن الأخرى الى مقار اللجان، مع الاستعداد لمواجهة  أى عقبات وسرعة حل أى مشكلة  خاصة بالامتحانات من خلال التواصل  الدائم مع غرفة عمليات متابعة سير الامتحانات والجهات المعنية بها والتنسيق ومتابعة الشكاوى .

كما عرضت نعمة حمدى مدير إدارة المجالس بالمحافظة خطة التنسيق بين جميع الجهات لخط سير الامتحانات بدءًا من وصول أوراق الأسئلة والإجابات حتى انتهاء الامتحانات من حراسة وتأمين وتعاون بين كافة الجهات المعنية، ومنها توفير طبيب وسيارة إسعاف بكل لجنة، وتوافر مياه الشرب والكهرباء والاتصالات والخبز لاستراحات المراقبين. 
 

وأوضح دكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن عدد لجان امتحانات الثانوية العامة بمطروح 10 لجان على مستوى المحافظة وهي 4 لجان بمدينة مرسى مطروح ، ولجنتين بمدينة الحمام ولجنة بكل من الضبعة وبرانى و سيوة ، والسلوم مع وجود 10 بوابات تعقيم اليكترونى وأن عدد الطلاب الذين سيؤدون امتحانات الثانوية العامة هذا العام بمحافظة مطروح 1838طالبا وطالبة ، مع التنسيق المبكر مع رؤساء المدن لإعداد اللجان والاستراحات وتطهيرها. 
سيارة إسعاف لكل لجنة وتشديد الرقابة .. مطروح تستعد لامتحانات الثانوية العامة
سيارة إسعاف لكل لجنة وتشديد الرقابة .. مطروح تستعد لامتحانات الثانوية العامة
سيارة إسعاف لكل لجنة وتشديد الرقابة .. مطروح تستعد لامتحانات الثانوية العامة
سيارة إسعاف لكل لجنة وتشديد الرقابة .. مطروح تستعد لامتحانات الثانوية العامة
سيارة إسعاف لكل لجنة وتشديد الرقابة .. مطروح تستعد لامتحانات الثانوية العامة
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