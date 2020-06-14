تطوير التعاون المشترك.. رسالة من أمير الكويت إلى رئيس وزراء العراق.. تفاصيل

استقبل وزير الخارجية العراقى فؤاد حسين نظيره الكويتي الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح في مقرّ الوزارة ببغداد.









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وبحث الجانبان عددًا من الموضوعات الخاصّة بالعلاقات الثنائيّة؛ في ضوء ما تشهده تلك العلاقات من تنامٍ مطرد، وأكّد الوزير العراقى حرص بغداد تطوير التعاون المُشترَك مع الكويت، معربًا عن تطلعه لمواصلة العمل على دفع العلاقات المتميزة بين البلدين، وتطويرها فى مختلف المجالات، داعيًا إلى تكريس التوازن في العلاقات على مُستوى المنطقة بما يعزز العلاقات المُشترَكة بين دول المنطقة.









وناقش الجانبان تفعيل مخرجات مؤتمر الكويت للمانحين، ومُتابعة أعمال اللجنة العراقيّة-الكويتيّة المُشترَكة، والاستعدادات لانعقاد أعمالها في أقرب وقت ببغداد لمناقشة القضايا الثنائيّة العالقة.









كما بحث الجانبان جهود احتواء التداعيات الاقتصادية والصحية لمرض فيروس كورونا، وتبادل الخبرات في هذا الصدد؛ لما يمثله هذا الوباء من تحد مشترك على مستوى الاقتصاد، وما تبعه من انخفاض حاد في أسعار النفط وانعكاسته ذلك على العراق، والربط الكهربائي.









من جهته الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، وزير الخارجية الكويتي، دعا إلى أهمية تضافر الجهود بين البلدين في مواجهة الجائحة، ومواجهة التحديات كافة بشكل جماعي.









ونقل وزير الخارجية الكويتى رسالة من أمير دولة الكويت ردًّا على رسالة مبعوث رئيس الوزراء بشأن الأزمة الماليّة في العراق.











وتتضمن الرسالة أنّ الكويت تقف مع العراق على الصُعُد كافة، ومنها: تبادل الدعم الثنائيّ بين البلدين، ومجلس التعاون الخليجيّ، وموضوع الطاقة والربط الكهربائيّ، فضلًا عن دعم العراق في المحافل الدوليّة.