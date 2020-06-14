زيارة كبيرة.. وزير الخارجية الكويتي يصل العراق

وصل وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح إلى العاصمة العراقية بغداد، في زيارة رسمية لبحث سبل دعم العلاقات الثنائية وتعزيزها بين البلدين العربيين، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.









ونقلت صحف كويتية عن مصادر قولها إن الزيارة تأتي في إطار دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.





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وأشارت إلى أن الزيارة الكبيرة تأتي لدعم العلاقات وتعزيز التنسيق في عدد من القضايا، ودعم كويتي لجهود العراق في مكافحة الإرهاب.









وتأتي الزيارة لتؤكد قوة العلاقات بين البلدين، حيث كانت الكويت قالت في منتصف مايو الماضي، إن هناك توافقًا بين البلدين على حل عديد من القضايا العالقة، في إطار العلاقات المتميزة بين البلدين.









وعادت العلاقات بين البلدين في 2003، بعد سقوط نظام الرئيس العراقي السابق صدّام حسين، بعد غزو أمريكي للعراق.







