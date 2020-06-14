90 مليون سنتيم.. تقرير مغربي يكشف قيمة عقد كارتيرون الجديد مع الزمالك









وذكرت صحيفة " البطولة المغربية، أن كارتيرون سيتقاضى 90 مليون سنتيم مغربي، مع الزمالك، حيث سيتم تفعيل العقد الجديد، بداية من شهر يونيو المقبل. وكان نادي الزمالك أعلن، أمس السبت، تجديد عقد مديره الفني باتريس كارتيرون، لمدة موسم إضافي.





وذكرت الصحيفة أن العقد ينص على تخفيض عقد كارتيرون حال توقف النشاط المروي لفترة طويلة.





وتابعت الصحيفة أن نادي الزمالك رصد مكافأة ضخمة لـ باتريس كارتيرون، حال تخطيه الرجاء المغربي، في الدور نصف النهائي، من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.





يذكر أن كارتيرون قاد الزمالك مؤخرا للتتويج ببطولتي السوبر الأفريقي على حساب الترجي التونسي، والسوبر المصري، على حساب الأهلي.