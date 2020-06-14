بطاقة 50 سريرا.. نائب محافظ الإسماعيلية يتفقد تجهيزات قسم العزل بالمستشفى العام

اجري المهندس أحمد عصام نائب محافظ الاسماعيلية يرافقه اللواء جمال مسعود السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعدد من الأطباء والمتخصصين، جولة تفقدية بالمستشفى العام لمتابعة ما تم تنفيذه من أجراءات والاطمئنان على جاهزية المستشفى لاستقبال مصابى فيروس كورونا المستجد.





يشار الي أنه تم تخصيص قسم خاص بمستشفي الاسماعيلية العام لعزل مرضى ومصابى فيروس كورونا، بطاقة اجمالية قدرها خمسون سريرا بالاضافة الى مستشفى أبوخليفة، وبيت الشباب الدولى على بحيرة التمساح ، والتى تم تخصيصها بطاقة 55 سرير ومستشفى الصدر بطاقة 60 سرير ومستشفى الحميات .





اقرا ايضا:





وخلال الزيارة تفقدا نائب المحافظ و السكرتير العام المساعد اللمحافظة ومرافقيهم من القيادات أقسام الاستقبال والطوارىء وغرف العزل الداخلى للاطمئنان على تمام جاهزيتها لاستقبال الحالات والصيدليات والمخازن الخاصة بالمستلزمات الطبية والوقائية.





وخلال الزيارة أشاد نائب المحافظ بجهود جميع الاطباء وأطقم التمريض والعاملين والاداريين تقديرا لمجهوداتهم فى خدمة المرضى .





وشدد نائب المحافظ علي اهمية جاهزية المستشفيات لاستقبال حالات الاصابة بفيروس كورونا.