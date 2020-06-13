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تعليم

تجارة القناة تعلن جداول امتحانات الدراسات العليا المهنية

السبت 13/يونيو/2020 - 10:04 م
الدكتورة ماجدة هجرس
الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس
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انجي هيبة


اعلنت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس جداول الإمتحانات للبرامج المهنية بكلية التجارة والتي تبدا السبت الموافق ٤ يوليو ولمدة اسبوعين. 

ووجه الدكتور أحمد زكى حسين متولى  عميد الكلية ونائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، الشكر  لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري والإدارة الطبية والأمن علي مابذلوه خلال الفتره الماضية من جهد كبير لاتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة التداعيات المرتبطة بمواجهة  بفيروس كورونا المستجد .

كما هنأ الدكتور أحمد زكي طلاب البرامج المهنيه بتحديد ميعاد امتحانات الفصل الدراسي الثاني بداية من ٤ يوليو وطمئن الطلاب باتخاذ الجامعة لكافة الاجراءات الاحترازية التي تحافظ علي سلامتهم.

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 وأعطي تعليماته لجميع أعضاء هيئة التدريس بتذليل أي صعوبات تواجه الطلاب.

 وينشر جدول الامتحان علي موقع :
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