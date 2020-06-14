ممثلو الهيئات البرلمانية يعلنون موافقتهم المبدئية على قانون الانتخابات

أعلنت عدد من الكتل البرلمانية الممثلة عن الأحزاب السياسية، موافقتها من حيث المبدأ على تعديلات قانون الانتخابات البرلمانية، التى تقدم بها ائتلاف دعم مصر.





وأعلن النائب الوفدى سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، موافقة حزب الوفد من حيث المبدأ على تعديلات قانون الانتخابات البرلمانية، مؤكدا أن جميع القوى السياسية الممثلة تحت القبة تسعى لوجود قانون يرضي كافة الأطراف.





وأضاف أن حزب الوفد يؤمن بالتعددية والحزبية، ويؤيد الإصلاح السياسى، لافتا إلى أن ما رأيناه من خلاف واختلاف فى وجهات النظر يدل على ان هذا المجلس ناضج وان القوى السياسية المؤيدين والمعارضين يسعون لقانون توافقي.





وطالب النائب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى ممثلا عن حزب حماة الوطن، إعادة النظر فى توزيع نسبة المرأة ، على أن تقل تلك النسبة فى الصعيد ويتم زيادتها فى الحضر، مما يجعل التمثيل النهائي لا يقل 25% ويحقق كل آمال المجتمع وفقا لما يحققه من استقرار.



