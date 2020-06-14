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محافظات

يخضع للعزل المنزلي.. إصابة مدير عام الشؤون المالية والإدارية بمديرية صحة المنوفية بكورونا

الأحد 14/يونيو/2020 - 05:49 م
إصابة مدير عام الشؤون
إصابة مدير عام الشؤون المالية والإدارية بمديرية صحة المنوفية
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محمد أمين
شهدت مديرية الصحة بمحافظة المنوفية إصابة صبري حسن مدير عام الشؤون المالية والإدارية بالمديرية بفيروس كورونا المستجد اثناء ممارسة مهام عمله .

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وخضع حسن للعزل المنزلي ليبدأ فترة العلاج وتطبيق بروتوكول وزارة الصحة وتناول الأدوية الخاصة بفترة العزل المنزلي 

وأكد مصدر بمديرية الصحة أن حالة مدير عام الشؤون المالية والإدارية جيدة ويتمتع بصحة ممتازة فضلا عن أن حالته النفسية جيدة للغاية 

يذكر أن الدكتور عبدالباري العجيزي مدير عام الطب الوقائي بالمديرية تعافي بعد إصابته بفيروس كورونا وعاد لممارسة مهام عمله .
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