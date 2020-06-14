يخضع للعزل المنزلي.. إصابة مدير عام الشؤون المالية والإدارية بمديرية صحة المنوفية بكورونا





وخضع حسن للعزل المنزلي ليبدأ فترة العلاج وتطبيق بروتوكول وزارة الصحة وتناول الأدوية الخاصة بفترة العزل المنزلي





وأكد مصدر بمديرية الصحة أن حالة مدير عام الشؤون المالية والإدارية جيدة ويتمتع بصحة ممتازة فضلا عن أن حالته النفسية جيدة للغاية



