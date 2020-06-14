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فن

بلوك شبابي.. غادة عبد الرازق تخطف القلوب في أحدث ظهور

الأحد 14/يونيو/2020 - 05:57 م
صدى البلد
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رنا اشرف
نشرت الفنانة غادة عبد الرازق صورة جديدة عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت غادة في الصورة بلوك جذاب كعادتها.


ونالت الصورة إعجاب متابعيها وجاءت تعليقاتهم كالاتي : 

قمر يا حبيبتي

 حلوه كيوت عسوله أوي

دورك السنادة في سلطنة المعز كان تحفة

احلي فنانة في مصر.


وكانت قد أعربت غادة عبد الرازق عن سعادتها بالانضمام إلى قناة "ام بي سي مصر"، وخوضها السباق الرمضاني العام المقبل على شاشتها. 

وأضافت غادة عبد الرازق: تجربة جديدة وعلى شاشة محترمة ومنصة كبيرة سأخوض على شاشتها المنافسة في رمضان المقبل .. وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته العام الماضي في مسلسل "سلطانة المعز". 

وشاركت غادة عبد الرازق في السباق الرمضانى بمسلسل سلطانة المعز، من بطولتها ومجموعة كبيرة من الفنانين.
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A post shared by Ghada Abdelrazek (@ghadaabdelrazek) on

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