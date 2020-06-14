AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تقرير مغربي.. تضارب الأنباء حول رحيل فايلر عن الأهلي وزوجته كلمة السر

الأحد 14/يونيو/2020 - 07:23 م
فايلر
فايلر
Advertisements
حسن العمدة
كشفت تقارير صحفية ، عن رحيل السويري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي وهناك رأي أخر فى بعض الاخبار بأنه مستمر مع القلعة الجمراء .

وكشف مصدر لـ موقع le360 سبور المغربي ، ان فايلر مشتت ومتردد فى الموافقه علي تجديده عقده مع النادي الأهلي .


وشدد المصدر للموقع المغربي ، علي ان زوجته ترفض استمراره مع النادي الأهلي وخاصة عمله داخل مصر، و ترحب فى العروض التي تلقها فى الاونة الاخيرة .

وترددت أنباء ان الجزيرة الاماراتي يسعي فى التعاقد مع فايلر مستغلا عدم تجديده مع الاهلي وخاصة بتواجده فى سويسرا .

ويسعي الاهلي فى الفترة الحالية تجديد تعاقده مع رينيه فايلر بعد الاداء الجيد الذي قدمه مع الفريق وتأهل به الي دور نصف النهائي ، ضمن منافسات دوري أبطال افريقيا .

وغادر فايلر الي سويسرا يوم الجمعة الماضي ، لفترة اجازة مع اسرته تتراوح الي اسبوعين .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فايلر يرفض تعاقد الأهلي مع البرازيلي كينو ..فيديو

كلمة السر فايلر.. كهربا يثير الجدل حول رغبة رحيله عن الأهلي.. فيديو

ماذا يحدث في القطبين .. فايلر يلعب بالنار مع الأهلي | والزمالك يفسد مخطط رحيل كارتيرون

فايلر مستمر في النادي الأهلي.. شوبير ينفي رحيل السويسري لتدريب نادي الجزيرة الإماراتي

عدلي القيعي يكشف عن طلبه لـ صالح سليم من أجل حسم لقب نادي القرن

بعد مغادرته القاهرة.. الجزيرة الإماراتي ينهي الجدل بشأن مفاوضاته مع مدرب الأهلي

ترشيحاتنا

بعد أنباء توقيعه للأهلي .. تفاصيل مدة عقد طاهر محمد طاهر مع المقاولون العرب

تريند الفن.. نرمين الفقي تنشر صورا من حمام السباحة.. ونجوم يدعمون شريف منير بعد التنمر على بناته

مبروك عطية: حسبي الله ونعم الوكيل ليست دعاء على أحد

ادفع 20 ألف جنيه لتقنين البقشيش.. رسوم تحصيل الـ"مينيمم تشارج" من الزبائن فى محلات المأكولات والمشروبات

بعد إصابته بـ كورونا.. مصطفى درويش: الوضع من سيئ لأسوأ

شاهد.. شيما الحاج تخطف الأنظار بفستان أسود مكشوف

AdvertisementS

الجزيرة الإماراتي يرد على أنباء تعاقده مع فايلر مدرب الأهلي

بعد أنباء توقيعه للأهلي .. تفاصيل مدة عقد طاهر محمد طاهر مع المقاولون العرب

الأهلي يحصل على توقيع طاهر محمد طاهر نجم المقاولون العرب ويبدأ إجراءات ضمه

الأهلي يحتل المركز 62 عالميًا والأول أفريقياً في تصنيف الأندية.. والزمالك الـ 203 دولياً

الفيفا يدعو الأهلي والزمالك للمشاركة في بطولة لجمع التبرعات لمحاربة أضرار كورونا

أبرزها الصفقات الجديدة .. 5 تصريحات مهمة لـ مرتضى منصور بشأن الزمالك

بعد إجرائه عملية جراحية في القلب.. الزمالك يطمئن على حالة أمين الصندوق

لم يتحقق في تاريخ الليجا.. إنجاز جديد لـ ميسي بـ الدوري الإسباني

أخبار الرياضة.. صحيفة مغربية تعلن رحيل فايلر عن الأهلي.. محمد صلاح يتعافى من الإصابة.. النني خارج أرسنال

تشكيل ريال مدريد أمام إيبار في الدوري الإسباني .. هازارد وبنزيما يقودان الهجوم

تقرير مغربي.. تضارب الأنباء حول رحيل فايلر عن الأهلي وزوجته كلمة السر

تقارير.. تحديد موعد ديربي الرياض بين الهلال والنصر في الدوري السعودي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في يومه العالمي .. تعرف كيف تتبرع بالدم بأمان في ظل تفشي كورونا

بإطلالة جريئة سوداء.. ميس حمدان تثير الجدل على السوشيال ميديا

بإطلالة عصرية .. شاهد نانسي عجرم في أحدث ظهور