تقرير مغربي.. تضارب الأنباء حول رحيل فايلر عن الأهلي وزوجته كلمة السر

كشفت تقارير صحفية ، عن رحيل السويري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي وهناك رأي أخر فى بعض الاخبار بأنه مستمر مع القلعة الجمراء .





وكشف مصدر لـ موقع le360 سبور المغربي ، ان فايلر مشتت ومتردد فى الموافقه علي تجديده عقده مع النادي الأهلي .





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وشدد المصدر للموقع المغربي ، علي ان زوجته ترفض استمراره مع النادي الأهلي وخاصة عمله داخل مصر، و ترحب فى العروض التي تلقها فى الاونة الاخيرة .





وترددت أنباء ان الجزيرة الاماراتي يسعي فى التعاقد مع فايلر مستغلا عدم تجديده مع الاهلي وخاصة بتواجده فى سويسرا .





ويسعي الاهلي فى الفترة الحالية تجديد تعاقده مع رينيه فايلر بعد الاداء الجيد الذي قدمه مع الفريق وتأهل به الي دور نصف النهائي ، ضمن منافسات دوري أبطال افريقيا .





وغادر فايلر الي سويسرا يوم الجمعة الماضي ، لفترة اجازة مع اسرته تتراوح الي اسبوعين .