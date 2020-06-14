AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بعد العودة.. هل يسمح للسائحين بزيارة محافظات وادي النيل..السياحة تجيب

الأحد 14/يونيو/2020 - 08:28 م
وزير السياحة خالد
وزير السياحة خالد العناني
Advertisements
حمزة شعيب
أكد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، استعداد مصر لاستقبال السائحين ابتداء من شهر يوليو بضوابط عالمية، قائلا: «لا نتوقع طبعا قدوم آلاف السائحين».

وقال موسى خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «اتخذنا إجراءات كثيرة لتحفيز السياحة مثل إعفاء التأشيرات في 3 محافظات سياحية وتخفيض سعر وقود الطائرات وزيارة الأماكن السياحية»، مشيرا إلى أن السياحة ستعود في جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح فقط والتي تشكل النسبة الأقل في معدلات إصابات كورونا بمصر.

وتابع «لن يتم السماح للسائحين بالتحرك في محافظات وادي النيل حيث تقتصر الرحلات على المحافظات السياحية المحددة»، مردفا «مش هنهزر في إجراءات التباعد الاجتماعي على الإطلاق، لن نخاطر بسمعتنا وأي فندق لن يلتزم بالإجراءات الاحترازية سيواجه الإغلاق».

وأضاف «لن يتم السماح بعودة السياحة إلى المحافظات الأخرى مثل الأقصر وأسوان على سبيل المثال إلا بموافقة وزارة الصحة وفقا لتطور الموقف الصحي لمصر، ووفقا لموقف الدول المصدرة للسياحة».

وأكد أن دول المنطقة وحوض البحر المتوسط أعلنت فتح السياحة في المدن الكبرى، مشيرا إلى أن افتتاح ميدان التحرير ومتحف الحضارة والمتحف الكبير ومتحف كفر الشيخ وموكب المومياوات الملكية سيتم خلال الشهرين المقبلين.
 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استعدادا لعودة السياحة الخارجية.. العنانى يناقش مع نظيره الألماني الإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا

وزيرا السياحة والآثار والطيران المدني: حزمة من التخفيضات لتحفيز السياحة الخارجية

تحفيزا للسياحة.. الطيران تمنح الشركات تخفيضا 50% على رسوم الهبوط والإيواء و20% مقابل الخدمات

ترشيحاتنا

في اليوم العالمي.. وزيرة الصحة تتبرع بالدم.. صور

وافد عربي يكسر ساق طبيب مصري .. والأمن الكويتي يلاحق الجاني

شاهد.. الرئيس دونالد ترامب يظهر في حالة صحية مزرية خلال خطابه الأخير

فستان وقوام رشيق.. زوجة تامر حسني بإطلالة جريئة تبرز أنوثتها

مواصفات شيفروليه اوبترا 2020 بعد تعديل أسعارها .. صور

بـ ملابس كاجوال.. شقيقة هنا الزاهد تشعل السوشيال ميديا

AdvertisementS

وزير الطيران: مصر أعادت 3 آلاف مصري من الخارج ..فيديو

وزير الطيران لـ صدى البلد: فتح الحجز على الرحلات الجوية بمكاتب الشركات اعتبارا من اليوم

وزير الطيران: استئناف الحركة الجوية إلى المطارات المصرية أول يوليو وليس المدن السياحية فقط

عودة السياحة لـ 3 محافظات.. خالد العناني: لا تهاون مع مخالفي اشتراطات السلامة الصحية

بسبب إصابة والد أحد الموظفين بـ كورونا.. فودافون تغلق أحد فروعها

السيسى يوجه بتطوير منظومة إصدار تراخيص البناء

الإمارات تعلن تسجيل 304 إصابات جديدة بفيروس كورونا

«طوابير بالكمامات».. إقبال كبير من المعلمين في أول يوم لتلقي اعتذارات الثانوية العامة .. صور

انتحار الناشطة سارة حجازي داعمة المثليين في كندا

بعد إصابته بـ كورونا.. مصطفى درويش: الوضع من سيئ لأسوأ

حقن وريدي.. مصادر: طرح دواء ريمديسڤير لعلاج كورونا الشهر الحالي.. وسعره الأقل عالميا

انتحار سارة حجازي.. ناشطة حقوقية دعمت المثلية في مصر وانتحرت في كندا.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لـ تجنب الإصابة بالأمراض.. نصائح مهمة للحصول على جسم سليم

بـ حقيبة ظهر وتسريحة مختلفة.. مي عمر بإطلالة كاجوال جذابة على إنستجرام

في يومه العالمي .. تعرف كيف تتبرع بالدم بأمان في ظل تفشي كورونا