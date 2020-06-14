بعد العودة.. هل يسمح للسائحين بزيارة محافظات وادي النيل..السياحة تجيب

أكد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، استعداد مصر لاستقبال السائحين ابتداء من شهر يوليو بضوابط عالمية، قائلا: «لا نتوقع طبعا قدوم آلاف السائحين».





وقال موسى خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «اتخذنا إجراءات كثيرة لتحفيز السياحة مثل إعفاء التأشيرات في 3 محافظات سياحية وتخفيض سعر وقود الطائرات وزيارة الأماكن السياحية»، مشيرا إلى أن السياحة ستعود في جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح فقط والتي تشكل النسبة الأقل في معدلات إصابات كورونا بمصر.





وتابع «لن يتم السماح للسائحين بالتحرك في محافظات وادي النيل حيث تقتصر الرحلات على المحافظات السياحية المحددة»، مردفا «مش هنهزر في إجراءات التباعد الاجتماعي على الإطلاق، لن نخاطر بسمعتنا وأي فندق لن يلتزم بالإجراءات الاحترازية سيواجه الإغلاق».





وأضاف «لن يتم السماح بعودة السياحة إلى المحافظات الأخرى مثل الأقصر وأسوان على سبيل المثال إلا بموافقة وزارة الصحة وفقا لتطور الموقف الصحي لمصر، ووفقا لموقف الدول المصدرة للسياحة».





وأكد أن دول المنطقة وحوض البحر المتوسط أعلنت فتح السياحة في المدن الكبرى، مشيرا إلى أن افتتاح ميدان التحرير ومتحف الحضارة والمتحف الكبير ومتحف كفر الشيخ وموكب المومياوات الملكية سيتم خلال الشهرين المقبلين.