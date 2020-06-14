محاكمات اليوم.. المؤبد لعامل قتل سائق توك توك.. 7 سنوات لشريكه في قنا.. والإعدام لشقيقين بتهمة قتل مزارعين بسبب خلاف على قطعة أرض

- لانتقاء شرط المصلحة.. القضاء الإداري: عدم قبول دعوى إلغاء امتحانات الثانوية بسبب كورونا

- للمرة الرابعة.. جنايات طنطا تؤجل محاكمة الكمسري صاحب واقعة "شهيد التذكرة" لـ19 أغسطس





شهدت ساحات المحاكم العديد من القضايا الهامة وأبرزها محاكمة السمكرى والمعروفة إعلاميا بـ "شهيد التذكرة".





قضت محكمة جنايات قنا، بمعاقبة عامل بالسجن المؤبد والسجن ٧ سنوات لمتهم آخر وبراءة ثالث، فى واقعة قتل سائق، وسرقة التوك توك الخاص به.





صدر الحكم برئاسة المستشار محمود عيسي سراج الدين و عضوية المستشارين سعيد محمد دسوقى و شريف عفت مصطفى بأمانة سر صلاح فراج و محمد حسنى و علاء معتمد.





ترجع وقائع القضية ليوم ٢٥ أبريل ٢٠١٩ عندما تلقى مدير أمن قنا، بلاغا، بقيام مجهولين بإطلاق نار و قتل محمد جابر يوسف سائق توك توك بقفط.





تبين من التحريات وقتها، قيام كل من: طه صديق محمد ٢٤ سنة و أحمد عبيد عادل ١٩ سنة و أحمد بدوى أبو السعود ٢٣ سنة، بقتل المجنى عليه، حال مطاردته لهم أثناء محاولة سرقة التوك توك الخاص به.





وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط المتهمين، وإحالتهم محبوسين لمحكمة جنايات قنا، حيث قضت بمعاقبة الأول بالسجن المؤبد و الثانى بالسجن ٧ سنوات و براءة المتهم الثالث.





كما قضت محكمة جنايات قنا، اليوم الأحد، بالإعدام شنقًا لشقيقين والمؤبد لمتهمين آخرين، بتهمة قتل مزارعين بسبب خلافات على قطعة أرض بمنطقة المعنا بمدينة قنا.





صدر الحكم برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين، و عضوية المستشار سعيد محمد دسوقي الجزار، و شريف عفت مصطفى، و أمانة سر صلاح فراج، و محمد حسني، و علاء محمد.









ترجع وقائع القضية إلى سبتمبر عام 2015 عندما وجهت النيابة العامة، تهم القتل العمد و حيازة أسلحة نارية لكل من: أحمد.م.أ.ح، وشقيقه علاء، وحماده.ع.ا.م، مقيم في دشنا، والنعمان.ح.ع، وفاطمة.م.ح.ح.





حيث تعمد و ترصد المتهمين للمجنى عليه القاضي.ر.أ، فى منزله، وتم قتله بسلاح نارى، و اقترنت الجريمة بجناية أخرى وهي قتل شقيق المجني عليه الطفل عبدالرحمن بأسلحة نارية، و شنقه بحبل، بسبب خلافات على قطعة أرض في المعنا التابعة لدائرة مركز قنا.





تمكنت أجهزة الأمن، من ضبط المتهمين، و محاكمة المتهم الأول حضوريا، و الثاني غيابيًا بالإعدام شنقًا، والمؤبد للمتهمين الثالث و الرابع، و براءة المتهمة الخامسة.





فيما قضت محكمة القضاء الإداري، بعدم قبول الدعوي المطالبة بوقف امتحانات الثانوية العامة لانتشار فيروس كورونا المستجد وخطورته علي صحة الطلاب، وذلك لانتقاء شرط المصلحة، واستمرار انعقاد الامتحانات في موعدها.





وأكدت الدعوى المقامة من عصام علي الطباخ المحامى ، أن أمتحان الثانوية العامة المقررة يوم 21 يونيو 2020 ، ويعد هذا التاريخ کارثيا على صحة على الطالب وحياته، نظرا للتصريحات الحكومية اليومية التي تؤكد بأن الوباء القاتل فيروس كورونا في قمة ذروته ، الأمر الذي يشكل ضررا بالغا على حياة الطلاب ، ومن ثم يعد القرار مخالف .





وأضافت الدعوى ، إن القرار مخالفا للدستور بموجب المادة ( 93 ) والتي تقضي بأنه" تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والقونين الدولية"، كما أن بنصوص الأحكام الدستورية رقم 46 ، و 59 ،و 86 ، وبين أن الحق في الحياه وضماناته الحق في الرعاية الصحية وعدم تعرضها للخطر من أولويات الحقوق لارتباطه الوثيق بحياة الانسان وبممارسته الأنشطة اليومية، فهذا القرار من شأنه أن يعرض الطلبة الذين مازالوا في مرحلة الطفولة للخطر ويهدد صحتهم و حياتهم.





وفى سياق متصل أصدرت محكمة جنايات طنطا "الدائرة الثالثة"، برئاسة المستشار الدكتور محمد علي سكيكر وعضوية المستشارين عبدالعظيم عبدالهادي البية وتامر محمد ابو المكارم وأمانة سر محمد العنانى، اليوم الأحد، قرارا بتأجيل محاكمة كمساري القطار رقم 934 "الإسكندرية – الأقصر"، في قضية مقتل شخص وإصابة آخر بعد إجبارهما على القفز من القطار، بسبب ثمن تذكرة الركوب، للمرة الرابعة إلى جلسة 19 أغسطس المقبل، وذلك للاستماع لباقي الشهود الأثبات بناء على طلب دفاع المتهم.





كان النائب العام المستشار حمادة الصاوي قد أمر بإحالة، المتهم مجدي إبراهيم محمد حمام، كمسري القطار رقم، 934 ، الذي تسبب في مقتل شخص وإصابة آخر، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، ونسبت التحقيقات للمتهم، اتهامات جرح أفضى إلى موت وجريمة الجرح العمدي.





وبدأت الواقعة عندما ألقت مباحث السكة الحديد بطنطا، القبض على كمسري القطار القادم من الإسكندرية لمدينة طنطا رقم ٩٣٤، بعد أن أجبر راكبين من الباعة الجائلين، على إلقاء نفسيهما من القطار أثناء سيره بسرعة كبيرة لعدم دفعهما الأجرة أو تحملهما تذاكر بالغرامة، مما تسبب في مصرع أحدهما.





كان اللواء خالد موسى، مأمور شرطة السكة الحديد بطنطا تلقي إخطارًا من العقيد محمود مبروك، رئيس مباحث السكة الحديد بطنطا، ببلاغ ركاب القطار القادم من إسكندرية إلي مدينة طنطا بقيام كمساري القطار المذكور بإجبار راكبين على إلقاء نفسيهما من القطار لعدم وجود أموال معهما لدفع الأجرة، فضلا عن عدم وجود تذاكر معهم، وذلك بنطاق دفرة التابعة لمركز طنطا.





وتم ضبط الكمسارى وتسليمه لمركز طنطا، وتحرير محضر بالواقعة، وإحالة المتهم إلى نيابة مركز طنطا التي أصدرت قرارها بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.