AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فيديو جراف

فيديوجراف.. تصريحات مهمة بشأن استئناف الرحلات الجوية وعودة السياحة

الأحد 14/يونيو/2020 - 11:31 م
عودة الطيران
عودة الطيران
Advertisements
منار شعبان

أعلن وزيرا الطيران والسياحة عدة ضوابط وإجراءات وقائية، بالتزامن مع عودة حركة السياحة والطيران، ابتداءً من أول يوليو المقبل، إلى جميع المطارات المصرية مع كافة الدول الراغبة في استئناف الحركة الجوية إلى مصر.

اقرأ أيضا

فيديوجراف.. تفاصيل لقاح أوكسفورد البريطاني ضد كورونا

وأشار وزيرا الطيران والسياحة، أثناء المؤتمر الصحفي المنعقد بمقر وزارة الاعلام، إلى 19 قرارا جديدا لدخول المسافرين القادمين من دول الخارج إلى المطارات المصرية.


ونعرض المزيد من التفاصيل عن قرارات وزير الطيران لاستئناف الرحلات الجوية وعودة السياحة عبر الفيديوجراف التالي.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تحركات برلمانية بشأن استعدادات المطارات لاستئناف حركة الطيران.. نواب: توفير مسافات كافية للتباعد الاجتماعي ضرورة.. اتباع تعليمات منظمة الصحة يحافظ على سلامة المواطنين

برلماني يطالب باستئناف رحلات الطيران بشكل تدريجي

استعدادا للتعايش مع فيروس كورونا.. مطالبات برلمانية باستئناف الرحلات الجوية لمصر للطيران.. ونواب: مصر ستلتزم بالإجراءات الاحترازية لسلامة المسافرين.. وتوقفها يؤثر بالسلب على الاقتصاد

بعد أنباء عودتها 15 يونيو.. استئناف حركة الطيران في مصر حقيقة أم شائعة؟.. النواب يجيب

صالات الركاب مجهزة والطائرات معقمة.. المطارات المصرية تنتظر الضوء الأخضر لتشغيل الرحلات

نفذنا إجراءات مواجهة كورونا.. وزير الطيران: جاهزون لاستئناف الرحلات الدولية

ترشيحاتنا

شاهد.. جوهرة تشعل أجواء الصيف بالبكينى

داليا البحيري تعلن إصابة زوجها بـ فيروس كورونا

انتحار الناشطة سارة حجازي داعمة المثليين في كندا

بدون أدوية .. 5 وصفات طبيعية لعلاج آلام الدورة الشهرية

وزيرا الشباب والإعلام يعلنان تفاصيل عودة النشاط الرياضى.. غدا

الموت يفجع الفنانة أسماء أبو اليزيد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون أدوية .. 5 وصفات طبيعية لعلاج آلام الدورة الشهرية

بعد تصدرها التريند.. 5 صور تبرز جمال أصالة

ماذا يحدث للجسم عند تناول الفلفل الأبيض؟