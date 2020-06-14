فيديوجراف.. تصريحات مهمة بشأن استئناف الرحلات الجوية وعودة السياحة

أعلن وزيرا الطيران والسياحة عدة ضوابط وإجراءات وقائية، بالتزامن مع عودة حركة السياحة والطيران، ابتداءً من أول يوليو المقبل، إلى جميع المطارات المصرية مع كافة الدول الراغبة في استئناف الحركة الجوية إلى مصر.

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وأشار وزيرا الطيران والسياحة، أثناء المؤتمر الصحفي المنعقد بمقر وزارة الاعلام، إلى 19 قرارا جديدا لدخول المسافرين القادمين من دول الخارج إلى المطارات المصرية.





ونعرض المزيد من التفاصيل عن قرارات وزير الطيران لاستئناف الرحلات الجوية وعودة السياحة عبر الفيديوجراف التالي.



