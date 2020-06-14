الاتحاد السعودي يعلن استكمال كأس خادم الحرمين.. وعودة الأجانب استعدادا للدوري

أعلن ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، أنه سيتم استكمال كأس خادم الحرمين الشريفين بشكل رسمي.





رئيس الاتحاد السعودي، "تأمين طواقم تحكيم أجنبية لما تبقى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بمساعدة تقنية الـ «VAR». وأضاف









وشدد رئيس الاتحاد السعودي، على وضع بروتوكول صحي للأندية قبل استئناف المسابقات، على أن يتم الإعلان عنه فى وقت لاحق، وتم تحديد مناطق تدريبات الأندية.





وأكمل رئيس الاتحاد السعودي أن أن الاتحاد السعودي يسعى مع رابطة المحترفين لانطلاق كافة المسابقات بدءا من 4 أغسطس القادم حسبما تم الإعلان عنه.





وأشار رئيس الاتحاد السعودي إلى أن الدوري سينتهي في 10 سبتمبر على أن ينطلق الموسم الجديد منتصف أكتوبر.



