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الصحة: نجري أبحاثا إكلينيكية على أدوية مصرية ولن ننتظر الشركات الأجنبية

الأحد 14/يونيو/2020 - 10:29 م
صدى البلد
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عادل نصار
قالت الدكتورة نهي عاصم، مستشار وزيرة الصحة للأبحاث، إن أكثر من دراسة إكلينيكية تؤكد أن هناك تصميم وتنفيذ من خلال بروتوكول بحثي متكامل يتم تنفيذه الآن في مستشفيات العزل في الحالات الخفيفة والمتوسطة والمتطورة، وأشهرها البلازما للحالات الخطيرة، وهناك إجراءات وأبحاث إكلينيكية على ادوية تنتج داخل جمهورية مصر العربية، مضيفة :"لن ننتظر شركات أجنبية، وهناك أدوية مصرية متاحة للتعامل مع فيروس كورونا.. ونتائج العلاج بالبلازما مبشرة جدًا".


وأضافت "عاصم" خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، إن اللقاحات تثبت فاعلية أكبر من الأدوية مع الأمراض الفيروسية، والأمل أفضل في الجزء الوقائي والجزء الخاص باللقاحات.

وذكرت أن وزارة الصحة هي الجهة منوط بها التعامل للتعامل مع آخر مستجدات العالم مع تطورات ازمة كورونا، من خلال اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، سواء من ناحية اللقاحات أو المستويات قبل وبعد الإكلينيكية.

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