العراق: مصادرة منصة متنقلة لإطلاق الصواريخ شمال شرقي بغداد

أعلنت قيادة العمليات المشتركة بالجيش العراقي، منذ قليل، مصادرة منصة متنقلة لإطلاق الصواريخ شمال شرقي العاصمة بغداد.





وقالت خلية الإعلام الأمني التابعة للجيش العراقي في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع "تويتر": "بناءً على التوجيه العاجل بتخصيص جهد استخباري لمتابعة الجهات التي تعمل على استهداف المعسكرات الخاصة بالقوات الأمنية العراقية تمكنت قواتنا اليوم مِن رصد عجلة نوع كيا بنكوا تحمل منصات إطلاق صواريخ كاتيوشا وتحديدًا في منطقة الراشدية قرب شركة النفط".





وأضافت: "أثناء التقرب منها انطلق صاروخان بشكل تلقائي وسقطا في منطقة نائية دون خسائر تذكر وتمت السيطرة على العجلة وإبطال جميع الصواريخ المتبقية وتمكنت قواتنا الحصول على معلومات مهمة تؤدي إلى معرفة الذين أقدموا على هذا العمل الإرهابي".





وفجر أمس السبت، سقط صاروخا كاتيوشا سقطا على معسكر التاجي العراقي الذي يضم قوات من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة دون خسائر تذكر.





والاثنين الماضي، أعلن الجيش العراقي أنّ عناصر مسلّحة مجهولة أطلقت صاروخًا سقط في محيط مطار بغداد الدولي حيث يتمركز جنود عراقيون وأمريكيون، في هجوم جديد على المصالح الأمريكية في هذا البلد.



