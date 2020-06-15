السيسي يتابع موقف عدد من مشروعات استصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية.. وآليات إصدار تراخيص البناء والأراضي.. ويطلع على سير العمل بعدة محاور على مستوى الجمهورية

كما تم استعراض نشاط الهيئة الهندسية في عدد من المشروعات القومية، خاصةً شبكة الطرق والمحاور في محافظة القاهرة، مع التركيز على منطقة مدينة نصر التي يجري العمل فيها لإنشاء حوالي 8 كباري لتخفيف التكدس وتسهيل المرور، إلى جانب مسار المونوريل المتاخم لمنطقة مدينة نصر وتأثيره على تسهيل حركة المرور.





كما اطلع الرئيس علي سير العمل بعدة محاور علي مستوي الجمهورية كمراحل تطوير كلٍ من طريق شرق العوينات/ توشكى بطول حوالي 350 كم، وطريق القاهرة/ الفيوم الصحراوي، وطريق القاهرة/ الإسماعيلية الصحراوي، وكذا الموقف الإنشائي والهندسي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية في العاصمة الإدارية الجديدة، خاصةً المسرح المكشوف والنصب التذكاري وساحة الشعب، وربط العاصمة الإدارية بالمحاور الرئيسية المحيطة بالقاهرة.



