السيسي يتابع موقف عدد من مشروعات استصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية.. وآليات إصدار تراخيص البناء والأراضي.. ويطلع على سير العمل بعدة محاور على مستوى الجمهورية

الرئيس السيسى:
تركيز جهود الدولة على تحقيق التوسع في رقعة استصلاح الأراضي كتوجه استراتيجي
توفير الخدمات اللازمة من طاقة كهربائية ورفع كفاءة شبكة الترع والمصارف وإقامة محطات معالجة المياه للاستصلاح الزراعي
تطوير منظومة إصدار تراخيص البناء وتشديد إجراءات الرقابة وتحديد المسئولية
مراعاة أكبر قدر ممكن من التوسعة الهندسية في تطوير المحاور والطرق الحيوية بمحافظة القاهرة
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، الأحد، بالدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، واللواء مصطفى أمين، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء أركان حرب إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أركان حرب توفيق سامي، رئيس مجلس إدارة شركة شرق العوينات.
وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول عرض موقف عدد من مشروعات استصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية على مستوى الجمهورية، حيث وجه الرئيس بتركيز جهود الدولة على تحقيق التوسع في رقعة استصلاح الأراضي كتوجه استراتيجي، مع بلورة خطة زمنية في هذا الإطار، إلى جانب توفير الخدمات اللازمة من طاقة كهربائية ورفع كفاءة شبكة الترع والمصارف وإقامة محطات معالجة المياه للاستصلاح الزراعي.
وقد تم في هذا الإطار استعراض الموقف التنفيذي لبعض المشروعات التنموية بمنطقة جنوب الوادي في توشكى وشرق العوينات لإقامة مجتمعات زراعية وصناعية متكاملة، فضلًا عن جهود توفير التغذية الكهربائية والموارد المائية والبنية الأساسية اللازمة لدعم تلك المشروعات.
كما تم عرض جوانب نظم الري الحديثة على مستوى الجمهورية في إطار التوجه الاستراتيجي للدولة، حيث وجه الرئيس بالتوسع في تطبيق نظم الري الحديثة التي تحقق توفير المياه وتحقق جودة الإنتاج الزراعي، مع قيام قطاعات الدولة المعنية في هذا المجال، كوزارتي الزراعة والري، بتوعية المزارعين بفوائد تلك الطرق الحديثة وكيفية تطبيقها.
واجتمع الرئيس أيضا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من كبار مسئولي الهيئة.
وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول مراجعة آليات اصدار تراخيص البناء والاراضي واستعراض حالات مخالفات البناء والتعديات علي مستوي الجمهورية، وكذلك أنسب الحلول للتعامل مع تلك المخالفات والحد منها.
وقد وجه الرئيس في هذا الصدد بتطوير منظومة إصدار تراخيص البناء، وتشديد إجراءات الرقابة وتحديد المسئولية في هذا الإطار، والاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة لتحديد حجم واماكن المخالفات كصور الأقمار الصناعية، وكذا إنشاء قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة في هذا الخصوص، بهدف الانتقال من مرحلة التخطيط النظري إلى ضمان موضوعية التنفيذ.
كما تم استعراض نشاط الهيئة الهندسية في عدد من المشروعات القومية، خاصةً شبكة الطرق والمحاور في محافظة القاهرة، مع التركيز على منطقة مدينة نصر التي يجري العمل فيها لإنشاء حوالي 8 كباري لتخفيف التكدس وتسهيل المرور، إلى جانب مسار المونوريل المتاخم لمنطقة مدينة نصر وتأثيره على تسهيل حركة المرور.
كما اطلع الرئيس علي سير العمل بعدة محاور علي مستوي الجمهورية كمراحل تطوير كلٍ من طريق شرق العوينات/ توشكى بطول حوالي 350 كم، وطريق القاهرة/ الفيوم الصحراوي، وطريق القاهرة/ الإسماعيلية الصحراوي، وكذا الموقف الإنشائي والهندسي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية في العاصمة الإدارية الجديدة، خاصةً المسرح المكشوف والنصب التذكاري وساحة الشعب، وربط العاصمة الإدارية بالمحاور الرئيسية المحيطة بالقاهرة.
وقد وجه الرئيس في هذا الإطار بمراعاة أكبر قدر ممكن من التوسعة الهندسية في تطوير المحاور والطرق الحيوية بمحافظة القاهرة، وذلك لربط مختلف مناطق العاصمة وأحيائها، وتحقيق أكبر قدر من السيولة المرورية وفق أحدث المعايير لتخفيف الأعباء على المواطنين، فضلًا عن توفير الخدمات المتنوعة على جانبي الطريق بالمحاور الرئيسية المختلفة الجاري تطويرها.
كما تناول الاجتماع الموقف الإنشائي والتنفيذي لمدينة الجلالة بمختلف مكوناتها، والتي تعد من أهم المشروعات العملاقة والمتكاملة الجوانب ذات القيمة الأثرية على مختلف الأصعدة الاقتصادية والسياحية والتنموية وغيرها، حيث تم استعراض الموقف الانشائي لسلسلة الفنادق والمنتجعات بالمدينة، إلى جانب مختلف الخدمات الطبية والبنية الأساسية ومحطات رفع المياه والصرف، فضلًا عن مجمع الجلالة العملاق للرخام والجرانيت والمناطق اللوجستية والإدارية التابعة له.