السيسى يتفقد مشروع الأسمرات 3 السكنى بالمقطم.. ومشروعات الطرق والمحاور الجديدة شرق القاهرة.. ويجرى اتصالا بنظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون

الرئيس السيسى يلتقى بعدد من المواطنين من سكان الأسمرات ويستفسر عن ظروفهم المعيشية





السيسى وماكرون يتوافقان على دعم الجيش الوطني الليبي في مكافحة الإرهاب والجماعات المسلحة









تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى بعد ظهر اليوم الجمعة مشروع الاسمرات ٣ السكني بالمقطم الذي تم تشيده لنقل وتسكين الأسر والأهالي من قاطني العشوائيات والمناطق الخطرة داخل مجمع سكني حديث يوفر لهم واقعا مجتمعيا جديدا به جميع الخدمات السكنية والمجتمعية علي نحو متكامل.





قال السفير بسام راضى ، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس التقى اثناء الجولة بعدد من المواطنين من سكان الأسمرات وتبادل الحديث معهم مستفسرًا عن ظروفهم المعيشية والوقوف علي طلباتهم وملحوظاتهم، وكذلك للاطمئنان علي احوالهم في ظل جائحة فيروس كورونا وجهود الدولة لمكافحة الفيروس والإجراءات الاحترازية ذات الصلة.



كما قام الرئيس ايضا بتفقد مشروعات الطرق والمحاور الجديدة التي تمت والجاري انشاؤها بمنطقة شرق القاهرة.

















وقال السفير بسام راضى ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، إن الاتصال تناول التطورات الاخيرة للملف الليبي، حيث استعرض الرئيس الجهود المصرية لتحقيق التسوية السياسية للقضية في اطار مبادرة " إعلان القاهرة ".









من جانبه؛ رحب الرئيس الفرنسي بإعلان القاهرة، مؤكدًا أهميته في سبيل العمل على تغليب المسار السياسي كحل أصيل للأزمة الليبية، خاصةً في ظل اتساقه مع القرارات الأممية والجهود الدولية ذات الصلة ومشيدًا في هذا الصدد بالمساعي المصرية وجهودها الدءوبة الرامية إلى تسوية النزاع واستعادة السلام في كافة الأراضي الليبية.







