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أخبار العالم

السياحة السعودية توجه نداء عاجلا إلى نزلاء الفنادق

الإثنين 15/يونيو/2020 - 12:48 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
حثت وزارة السياحة السعودية، اليوم الإثنين، نزلاء الفنادق على الإبلاغ عن حالتهم الصحية في حال ظهور أي أعراض تنفسية لديهم. 

وقالت الوزارة إلى النزلاء إنه ضروري الإبلاغ عن ظهور أي أعراض تنفسية مثل "السعال والحمى والعطس والصداع، والتهاب الأنف"، مشددة على ضرورة على جميع نزلاء الفنادق إبلاغ موظفيها بشكل فوري عن تلك الأعراض في حالة ظهورها.

وكان المجلس الصحي السعودي أكد أن الشعب السعودي في المركز الأول عالميًا من بين 28 دولة، من حيث الإقبال على التبرع بالدم؛ بحسب دراسة أجرتها مؤسسة أبسوس آند موري البريطانية.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، تسجيل 4233 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"؛ ليرتفع عدد المصابين في المملكة إلى 127541 حالة منها 41849 حالة نشطة، بينها 1855 حالة تتلقى الرعاية في العناية المركزة.

وذكرت الوزارة - حسبما أفادت قناة "العربية الحدث" الإخبارية - أنه تم رصد هذه الحالات من خلال الفحوصات المخبرية التي وصل عددها إلى مليون و106 آلاف حتى الآن، أي بزيادة قدرها 19377 فحصا. 

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