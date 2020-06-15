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اقتصاد

استقرار أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 15 يونيو

الإثنين 15/يونيو/2020 - 07:02 ص
صدى البلد
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أحمد علام
استقرت أسعار الذهب في مصر خلال مستهل تعاملات اليوم، الأثنين 15يونيو 2020، بدون مصنعية وفقا لآخر تحديث لموقع gold price today.



تراوح سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى فئة بين 886  و888 جنيها.
 
وتراوح سعر جرام الذهب عيار 22 إلى 812 و 814 جنيها 


ووصل سعر جرام الذهب 21 الأكثر شيوعا إلى 777 جنيها.

تراوح جرام الذهب عيار 18 بين 664 و666 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب 6216 جنيها.

وسجل السعر العالمى للذهب 27.617 ألف جنيه للأوقية.


وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

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