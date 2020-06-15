بدء فعاليات التدريب عن بُعد للبرنامج الرقمي للتمكين المهني للمعلمين المرشحين للترقي.. اليوم

أكدت الاكاديمية المهنية للمعلمين ، أنه من المقرر أن تبدأ اليوم، الإثنين، فعاليات التدريب عن بُعد للبرنامج الرقمي للتمكين المهنى للمعلمين المرشحين للترقية للعام 2020/2019. التدريب عن بُعد للبرنامج الرقمي للتمكين المهنى للمعلمين المرشحين للترقية للعام 2020/2019.





وقالت الأكاديمية المهنية للمعلمين "ينقسم هذا التدريب إلى فئتين (معلم - معلم أول) (معلم أول أ - معلم خبير)، في إطار دعم التنمية المستدامة لأعضاء هيئة التعليم".





وأوضحت الأكاديمية، أنه تجب قراءة الإرشادات عند بدء الدخول على منصة التدريب عن بعد للأكاديمية؛ حيث إن تلك الإرشادات توجه المعلم إلى الاستخدام الأمثل للمنصة، منوهة بأهمية الالتزام بميعاد الحجز.



وكانت طالبت الأكاديمية المهنية للمعلمين، المرشحين للترقى للعام 2020/2019 بالاستعداد لبدء مرحلة الحجز الإلكترونى، وذلك من خلال الموقع الرسمى للأكاديمية: http://pat.edu.eg/platform



