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سيارات

بي إم دبليو تكشف عن سياراتها المعدلة M550i

الإثنين 15/يونيو/2020 - 03:01 ص
صدى البلد
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أماني نوار
كشفت بي إم دبليو عن سيارتها الرياضية الأنيقة M550i تناسب جميع المناسبات وذات حضور قوى بين جميع فئات السيارات والفضل يعود إلى مظهرها الرياضي المثير .

وتعتمد هذه السيارة على أصالتها وتاريخها العريق بل هو نتجية للاهتمام البالغ بادق التافصيل فيها على صعيد التصميم الداخلي ، الخارجي واداء السيارة .

وتتميز هذه السيار بقوة 455 حصان كاملة لتنطلق السيارة بسرعة 100 كم /س خلال 4 ثوان فقط أي أسرع من M5 قبل جيلين من الآن بـ 1.4 ثانية .

كما ان هذه السيارة توفر كل مايرغب به محبي السيارات القوية الجامحة ، الاداء المرتفع ، الفخامة ، الرحاة ، سيارة ، عائلية .

تعتبر  بي إم دبليو من الشركات الشهيرة  حيث انها قامت بتعديل  هذه السيارة M550i لتصبح بقوة 600 حصان وتسارع 3.2 ثانية لسرعة 100 كم/س من خلال إعادة برمجة وحدة التحكم بالمحرك.

يذكر أن كشفت عملاق السيارات الالمانية بي إم دبليو عن سيارة الفئة الرابعة كوبيه الجديدة موديل 2021 والسيارة مزودة بعد اختيارات من المحركات الاول V6  سعته 3000 سي سي توربو بقوة 374 حصان مع ناقل حركة أوتوماتيكي  من ثماني سرعات إلى جانبه محرك كهربائي بقوة 48 فولت يضيف 11 حصان إضافي وهي أسرع نسخة من  BMW 4-Series

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