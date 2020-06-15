320 كيلوجرام.. كورونا تزيد من وزن شاب بشكل مبالغ فيه

لم تتوقف أضرار فيروس كورونا المستجد على الأعراض التي يسببها، بل هناك الكثير من الأضرار التي تقع على الأناس الذين قضوا أشهر في الحجر الحي تجنبًا للعدوى من بينهم اكتساب الوزن الزائد.





على مدار 5 أشهر من الحجر الصحي الذي فرض في الصين لوقف تفشي فيروس كورونا المستجد، زاد وزن شاب يبلغ من العمر 26 عامًا من مدينة ووهان الصينية 120 كيلوجرام، فلم يغادر المنزل منذ أن طبق الحجر الصحي.





وغاب عن عمله منذ أن تم الإغلاق، ومنذ ذلك الوقت اكتسب الشاب الذي يدعى "زو" كيلوجرامات زائدة فوق وزنه الزائد، اعاقته من التحرك بشكل جيد، بحسب ما نشرت صحيفة "البيان" الإماراتية.





فيما يقول أحد أفراد عائلة "زو" أنه كان يعاني من الوزن الزائد طوال حياته، وقد حاول إنقاص وزنه بعدة طرق فقد كان وزنه بنهاية العام الماضي حوالي 200 كيلوجرام، وبعد أشهر الحجر أصبح وزنه 320 كيلوجرام.





أدت تلك الكيلوجرامات الزائدة إلى مشاكل صحية خطيرة أدخلت "زو" إلى المستشفى بعد أن حرم من النوم لمدة 48 ساعة، فيقول الطبيب المعالج له بمستشفى "تشونجنان":" كان في حالة خطرة لم يستطع الكلام وتم نقله إلى العناية المركزة على الفور بمساعدة 10 أشخاص لحمله".





وأضاف الطبيب :" أن زو يعاني من أمراض عدة كقصور في القلب وعدم إتزان بالجهاز التنفسي، وبعد 9 أيام تمكن من استرداد عافيته، ومن المفترض أن يخضع لعملية جراحية لإزالة جزء من المعدة لإنقاص وزنه".