هذا ما تفعله الكمامات قبل وبعد استخدامها

يسعى العلماء والباحثون منذ بداية فيروس كورونا المستجد لإيجاد أنسب الطرق في تطبيق الوقاية من "كوفيد- 19" وكانت الكمامات هي إحدى الطرق التي تم تطبيقها وتعميمها في العديد من الدول لوقف انتشاره.





ففي دراسة جديدة أوضح باحثون في تكساس وكاليفورنيا دور الكمامات في وقف انتشار فيروس كورونا، وذلك من خلال مقارنة معدلات الإصابة بولاية نيويورك وإيطاليا قبل وبعد فرض ارتداء الكمامات، بحسب ما نشرت "سكاي نيوز".









وأشارت الدراسة إلى أن معدلات الإصابة بفيروس كورونا في كل من نيويورك وإيطاليا انخفض بشكل ملحوظ بفضل استخدام الكمامات، فقد أوقفت إصابة 78 ألف حالة في إيطاليا في الفترة مابين 6 إبريل حتى 9 مايو، أما عن نيويورك توقفت الإصابة لـ 66 ألف شخص من 17 إبريل وحتى 9 مايو.





وأكد الباحثون على ان ارتداء الكمامة بالأماكن العامة من الأمور الفعالة بشكل كبير في مكافحة فيروس كورونا المستجد وانتقاله بين الأشخاص وبعضها، مؤكدين على ضرورة الالتزام بارتدائها كي نتمكن من هزيمة الفيروس وخروج اللقاح.









كما أشاروا إلى أن الكمامة من اكثر الطرق الفعالة لمنع انتشار الفيروس في الهواء، فقد يكون العزل والتعقيم والحجر لا يمكنهم الحماية من الفيروس في ظل وجود رذاذ سعال أو عطس شخص مصاب.