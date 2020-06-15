AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

هذا ما تفعله الكمامات قبل وبعد استخدامها

الإثنين 15/يونيو/2020 - 05:02 ص
صدى البلد
Advertisements
نهى حمدي
يسعى العلماء والباحثون منذ بداية فيروس كورونا المستجد لإيجاد أنسب الطرق في تطبيق الوقاية من "كوفيد- 19" وكانت الكمامات هي إحدى الطرق التي تم تطبيقها وتعميمها في العديد من الدول لوقف انتشاره. 

ففي دراسة جديدة أوضح باحثون في تكساس وكاليفورنيا دور الكمامات في وقف انتشار فيروس كورونا، وذلك من خلال مقارنة معدلات الإصابة بولاية نيويورك وإيطاليا قبل وبعد فرض ارتداء الكمامات، بحسب ما نشرت "سكاي نيوز".


وأشارت الدراسة إلى أن معدلات الإصابة بفيروس كورونا في كل من نيويورك وإيطاليا انخفض بشكل ملحوظ بفضل استخدام الكمامات، فقد أوقفت إصابة  78 ألف حالة في إيطاليا في الفترة مابين 6 إبريل حتى 9 مايو، أما عن نيويورك توقفت الإصابة لـ 66 ألف شخص من 17 إبريل وحتى 9 مايو.

وأكد الباحثون على ان ارتداء الكمامة بالأماكن العامة من الأمور الفعالة بشكل كبير في مكافحة فيروس كورونا المستجد وانتقاله بين الأشخاص وبعضها، مؤكدين على ضرورة الالتزام بارتدائها كي نتمكن من هزيمة الفيروس وخروج اللقاح. 


كما أشاروا إلى أن الكمامة من اكثر الطرق الفعالة لمنع انتشار الفيروس في الهواء، فقد يكون العزل والتعقيم والحجر لا يمكنهم الحماية من الفيروس في ظل وجود رذاذ سعال أو عطس شخص مصاب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عطسة تؤذيك.. ماذا تفعل عند الذهاب للسوبر ماركت فى زمن كورونا

بعد التحذير منها.. أبرز الحلول لتجنب أضرار الكمامات في الصيف

المصل واللقاح: ارتداء الكمامات هو العلاج الوحيد لفيروس كورونا حاليا.. فيديو

نصائح مهمة لمواجهة فيروس كورونا.. فيديو

الكمامة إلزامية عند خروجك للشارع

أشرف عقبة: دور كبير لـ الكمامات في تقليل أعداد الإصابات بكورنا.. فيديو

ترشيحاتنا

مصير المنتحر في الآخرة وكيف عاقبه الرسول؟.. الأزهر يجيب

بلاش تجمعات.. لجنة مكافحة كورونا: ارتفاع عدد الأسر المصابة بالكامل الفترة الماضية.. فيديو

شاهد .. اللحظات الأولى من داخل مصنع مصري لإنتاج دواء ريمديسفير لعلاج كورونا بمصر

تفاصيل غامضة في واقعة انتحار سوشانت سينج راجبوت نجم بوليوود

ميزة في واتسآب تمنع عنك الإحراج.. تعرف عليها

مليون و100 ألف دولار.. بعد إصابته بـ كورونا.. أمريكي يتفاجأ بتكاليف فاتورة علاجه بالمستشفى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ام جي تشوق للسيارة الكهربائية الرياضية الجديدة .. صور

لو جديدة في المطبخ.. علامات توضح الفرق بين الخضار الورقي المتشابه

تعرف على أول سيارة ماكلارين فى العالم بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد.. صور