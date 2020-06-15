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أخبار البلد

شديد الحرارة والعظمى 39 في هذه المناطق.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الاثنين

الإثنين 15/يونيو/2020 - 06:17 ص
الطقس
الطقس
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نورهان خفاجي

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم ، الاثنين 15-6-2020.

وأكد الخبراء في بيان للهيئة ، أن الطقس اليوم الاثنين مائل للحرارة خلال ساعات النهار على الوجه البحري والقاهرة، ومن المقرر أن يكون لطيف ليلا، يصاحب ذلك شبورة مائية خفيفة صباحا والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

الطقس اليوم أيضا يكون معتدل الحرارة على السواحل الشمالية للبلاد خلال ساعات النهار، لطيفا خلال ساعات الليل، والرياح معتدلة.

أما على  جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر،  يكون الطقس حارا نهارا والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

ويكون الطقس ما بين الحار وشديد الحرارة على محافظات الصعيد، معتدلا ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا.
 

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم ، الاثنين :
القاهرة الكبرى والوجه البحري 35 للعظمى والصغرى 22
السواحل الشمالية 30 للعظمى والصغرى 20
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 36 للعظمى و 26 للصغرى
شمال الصعيد 36 للعظمى والصغرى 23
جنوب الصعيد 39 للعظمى والصغرى 25
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