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القاهرة 36 درجة.. حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم 11-6-2020

الخميس 11/يونيو/2020 - 08:42 ص
درجات الحرارة
درجات الحرارة
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ريهام فيكتور
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الخميس، استمرار ارتفاع درجات الحرارة، حيث يسود طقس حار على القاهرة والوجه البحرى، وشبورة خفيفة صباحًا،  والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

فيما تشهد السواحل الشمالية الغربية طقساً معتدلاً، يكون لطيفًا على السواحل الشمالية الشرقية والرياح نشطة.
 
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر
 

الصغرى العظمى
 
درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 21 والعظمى 36
 
درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 19 والعظمى 29
  
درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 18 والعظمى 30
 
درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 19 والعظمى 32
  
درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 22 والعظمى 30
 
درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 21 والعظمى 29

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 21 والعظمى 35
 
درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 19 والعظمى 37
 
درجات الحرارة فى السويس الصغرى 21 والعظمى 36
 
درجات الحرارة فى العريش الصغرى 18 والعظمى 30   
 
درجات الحرارة فى رفح الصغرى 19 والعظمى 29
 
درجات الحرارة فى نخل الصغرى 13 والعظمى 35      
 
درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 23 والعظمى 36     
 
درجات الحرارة فى طابا الصغرى 19 والعظمى 33      
 
درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 16 والعظمى 32
 
 درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 27 والعظمى 39
 
درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 26 والعظمى 37
 
درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 24 والعظمى 35
 
درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 21 والعظمى 37
 
درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 21 والعظمى 37
 
درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 22 والعظمى 38
 
درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 23 والعظمى 39
 
درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 25 والعظمى 40

 درجات الحرارة فى قنا الصغرى 26 والعظمى 42
 
درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 27 والعظمى 43   
 
درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 28 والعظمى 43    
  
درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 26 والعظمى 42
 
درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 26 والعظمى 38
 
درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 27 والعظمى 34

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