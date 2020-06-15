مصر تسجل 1618 حالة إصابة جديدة بكورونا.. وتركيا تبدأ عملية عسكرية واسعة شمال العراق.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

شركة دواء مصرية تبدأ تصنيع وتوزيع عقار ريمديسيفير في 127 دولة

الكويت.. حالات الشفاء من كورونا تقترب من 27 ألفًا

ماكرون يرفع الحظر ويشيد بالانتصار على كورونا

أوروبا تبدأ فعليا في إعادة فتح الحدود





سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الاثنين، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.





وقالت صحيفة "الأنباء" إن وزارة الصحة المصرية أعلنت تسجيل 1618 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و91 حالة وفاة، بالإضافة إلى 402 حالة شفاء.





وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد في مصر، وصل إلى 11 ألفا و931 حالة.





وذكرت "الوطن" أن شركة إيفا فارما المصرية للصناعات الدوائية أعلنت إنها توصلت إلى اتفاق مع "جيلياد ساينسز" الأمريكية لتصنيع عقارها المضاد للفيروسات "ريمديسيفير" وتوزيعه في 127 دولة.





على الصعيد الإقليمي والعربي، قالت "الراي" إن وزارة الصحة الكويتية أعلنت عن تعافي 877 إصابة من فيروس خلال ال 24 ساعة الماضية ليبلغ إجمالي عدد حالات الشفاء في دولة الكويت 26759، مشيرةً إلى تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.





وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 454 إصابة جديدة بمرض (كوفيد- 19) خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 35920 حالة في حين تم تسجيل سبع حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى أول أمس 296 حالة.





وذكرت "القبس" أن وزارة الصحة السعودية أعلنت تسجيل 40 وفاة بالإضافة إلى 4233 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، مشيرةً إلى ان عدد حالات التعافي ارتفع ليصل الى 84720 حالة بعد تسجيل 2172 حالة شفاء جديدة.





وقالت "الجريدة" إن وزارة الدفاع التركية، أعلنت إطلاق عملية "المخلب-النسر" العسكرية شمال العراق ضد حزب العمال الكردستاني، حيث شنت القوات التركية ضربات جوية على جبال سنجار طالت مخيم مخمور للاجئين الأكراد، مشيرة. إلى أن دوي الانفجارات جراء الغارات سمع بوضوح من مدينة القامشلي السورية على الحدود بين البلدين. كما طالت الغارات التركية جبال قنديل.





دوليًا، أفادت "الأنباء" بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن، ر فع الحظر، الذي كان مفروضا للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، مشيدا بـ"أول انتصار ضد الفيروس".





وكشف ماكرون أنه تقرر إجراء تخفيف إضافي لتدابير الإغلاق يشمل إعادة فتح المقاهي والمطاعم بكامل الطاقة الاستيعابية في منطقة باريس.





وقالت "الوطن" إن قرار الدول الأوروبية ب تخفيف بعض قيود السفر التي فرضت ها على الحدود لمكافحة فيروس كورونا، دخل حيز التنفيذ، الاثنين، مع الإبقاء على بعض الإجراءات الاحترازية.





وأشارت إلى أن استمرار إجراءات العزل العام في إسبانيا، ومجموعة من القيود في أماكن أخرى، واعتماد أساليب جديدة في العمل، يعني أن عودة السفر إلى مستويات ما قبل الجائحة لا يزال أمرا بعيد المنال.







