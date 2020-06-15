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أخبار العالم

البحرين تسجل 317 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة

الإثنين 15/يونيو/2020 - 08:44 ص
البحرين تسجل 317
البحرين تسجل 317 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة
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شيماء مصطفى
اعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الاثنين، عن تسجيل 317 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ووفقًا لصحيفة "الأيام" البحرينية، ضمت الحالات الجديدة 151 حالة لعمالة وافدة، و164 حالة لمخالطين لحالات قائمة وحالتين قادمتين من الخارج.

ولفتت الصحيفة إلى أن 379 حالة جديدة تماثلت للشفاء ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 13197.

وذكرت وزارة الصحة البحرينية أن عدد الحالات القائمة التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج بلغ 140 حالة، منها 18 حالة تحت العناية، في حين أن 5286 حالة وضعها مستقر من العدد الإجمالي للحالات القائمة الذي بلغ 5304.

وسجلت الصحة حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، لوافدة تبلغ من العمر 65 عاما، ليبلغ إجمالي الوفيات في البلاد 43.
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