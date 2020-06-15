بتهمة التجسس.. محكمة روسية تقضي بسجن ضابط أمريكي 16 عاما

قضت محكمة في العاصمة الروسية موسكو، بالسجن 16 عامًا على ضابط بسلاح البحرية الأمريكي بتهمة التجسس.





ونقلت صحيفة "سبوتنك" الروسية عن مراسلها داخل قاعة المحكمة قوله إن قاضي الحكم أمر بحبس الضابط الأمريكي، بول ويلان، في سجن مشدد الحراسة.





واعتُقل ويلان البالغ من العمر 50 عامًا والذي يحمل أيضا الجنسيتين الأيرلندية والكندية، في عام 2018 واتهمته حينها الاستخبارات الروسية بـ”التجسس”. لكنّ ويلان يصر على أنه بريء.





ويؤكد ويلان على أنه تعرّض للخداع من قِبل إحدى معارفه التي أعطته وحدةً لتخزين البيانات الرقميّة "يو إس بي" تحتوي على ما كان ويلان يعتقد أنها صور التُقطت لهما أثناء إقامة سابقة لهما في روسيا.





وأدت قضيّة ويلان إلى تفاقم التوتر بين الولايات المتحدة وروسيا اللتين تتّخذان مواقف متعارضة في ملفات عدّة أبرزها النزاع في أوكرانيا والحرب في سوريا ومسألة الحفاظ على التكافؤ الاستراتيجي بين القوّتين العظميين.



















