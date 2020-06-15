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أخبار العالم

الخارجية الروسية تستدعي سفير التشيك لدى موسكو ردا على طرد دبلوماسيين روس

الإثنين 15/يونيو/2020 - 11:45 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، استدعاء السفير التشيكي فيتيزسلاف بيفونكا، على خلفية قرار ترحيل دبلوماسيين روس من البلاد.

وقال مصدر في الخارجية الروسية -حسبما نقلت وكالة انباء سبوتنيك الروسية- : "نحن نتحدث عن طرد اثنين من الموظفين في المركز الروسي للعلوم والثقافة هما أندريه كونتشاكوف وريباكوف في 5 يونيو. تم الإعلان عن أنهما شخصيتان غير مرغوب فيهما. وموسكو توعدت باتخاذ إجراءت جوابية".

وكان رئيس الوزراء التشيكي، أندريه بابيش، قد أعلن يوم 5 يونيو الجاري، أن الحكومة التشيكية قررت طرد موظفين اثنين من موظفي السفارة الروسية لديها، على خلفية مزاعم بجلب سم من روسيا إلى البلاد عن طريق أحد الدبلوماسيين.

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، قد وصف في الـ30 من أبريل الماضي، التقارير الإعلامية لوسائل إعلام تشيكية حول خطط لتسميم سياسيين بالأمور غير العقلانية التي لا يمكن تصورها.

وفي هذا الصدد، أرسلت سفارة روسيا مذكرة إلى وزارة الخارجية التشيكية تشير إلى عدم جواز مواصلة التهجم الذي لا أساس له ضد روسيا وبعثتها الدبلوماسية في براغ.
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