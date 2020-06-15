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أخبار البلد

مركز التنبؤ بالفيضان: سقوط أمطار غزيرة على منابع النيل حتى الأربعاء

الإثنين 15/يونيو/2020 - 01:33 م
صدى البلد
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أمل مجدى
أعلن مركز التنبؤ بفيضان النيل التابع لوزارة الموارد المائية والرى حالة الأمطار على منابع نهر النيل كالتالى :

الإثنين:

تشهد الهضبة الإثيوبية، أمطارًا خفيفة إلى غزيرة تترواح بين 3 إلى 25 مللمي، بينما يتوقع هطول الأمطار على منطقة المستنقعات بأمطار خفيفة إلى متوسطة بين 3 إلى 15مللمي، والبحيرات الاستوائية بأمطار خفيفة إلى غزيرة بين 3 إلى 25.


الثلاثاء:

تشهد الهضبة الإثيوبية خفيفة إلى غزيرة تترواح بين 3 إلى 25 مللمي، بينما يتوقع هطول الأمطار على منطقة المستنقعات بأمطار خفيفة إلى غزيرة بين 3 إلى 20 مللمي، والبحيرات الاستوائية بأمطار خفيفة إلى غزيرة بين 3إلى 20مللي.

الأربعاء:

تشهد الهضبة الإثيوبية خفيفة إلى غزيرة تترواح بين 3 إلى 25 مللمي، بينما يتوقع هطول الأمطار على منطقة المستنقعات بأمطار خفيفة إلى غزيرة بين 3 إلى 25مللمي، والبحيرات الاستوائية بأمطار خفيفة إلى غزيرة بين 3إلى 25مللي.
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