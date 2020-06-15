مركز التنبؤ بالفيضان: سقوط أمطار غزيرة على منابع النيل حتى الأربعاء

أعلن مركز التنبؤ بفيضان النيل التابع لوزارة الموارد المائية والرى حالة الأمطار على منابع نهر النيل كالتالى :



الإثنين:



تشهد الهضبة الإثيوبية، أمطارًا خفيفة إلى غزيرة تترواح بين 3 إلى 25 مللمي، بينما يتوقع هطول الأمطار على منطقة المستنقعات بأمطار خفيفة إلى متوسطة بين 3 إلى 15مللمي، والبحيرات الاستوائية بأمطار خفيفة إلى غزيرة بين 3 إلى 25.





الثلاثاء:



تشهد الهضبة الإثيوبية خفيفة إلى غزيرة تترواح بين 3 إلى 25 مللمي، بينما يتوقع هطول الأمطار على منطقة المستنقعات بأمطار خفيفة إلى غزيرة بين 3 إلى 20 مللمي، والبحيرات الاستوائية بأمطار خفيفة إلى غزيرة بين 3إلى 20مللي.



الأربعاء:



تشهد الهضبة الإثيوبية خفيفة إلى غزيرة تترواح بين 3 إلى 25 مللمي، بينما يتوقع هطول الأمطار على منطقة المستنقعات بأمطار خفيفة إلى غزيرة بين 3 إلى 25مللمي، والبحيرات الاستوائية بأمطار خفيفة إلى غزيرة بين 3إلى 25مللي.