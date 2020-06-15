صلاح كله خير .. 10 أعمال خيرية رائعة لـ النجم الذهبي في عيد ميلاده الـ 28

النجم المصرى محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، صاحب مسيرة أسطورية في القارة الأوروبية، ومحطم العديد من الأرقام القياسية في أحد أقوى الدوريات العالمية " بريميرليج".





ويحتفل النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، اليوم، الإثنين، بعيده ميلاده الـ 28، حيث ولد في الخامس عشر من يونيو عام 1992، في قرية نجريج بمحافظة الغربية.





محمد صلاح عانى كثيرا في بدايته بسبب سفره لساعات طويلة من نجريح إلى القاهرة للمشاركة في تدريبات المقاولون العرب.





من رحم المعاناة يولد الأمل، تخطي صلاح كل الصعاب، واستطاع أن يصبح أفضل لاعب في تاريخ الكرة الكرة المصرية بأرقامه وبطولاته، وأحد أفضل اللاعبين على الساحة العالمية حاليا، وأنا يكون ملهما للعديد من الناشئن واللاعبين الشباب الذي يحلمون بأن يصبحوا مثله في يوما من الأيام.





لكن عشق المصريين والعرب وحتى الإنجليز لـ محمد صلاح، ليس بسبب موهبته وقدرته العالية على تسجيل الأهداف العالمية فقط، وانما ايضا بسبب تواضعه في تعامله في الجميع داخل وخارج وملعب، ومواقفه الإنسانية، وأعماله الخيرية التي تثبت انه إنسان لم تغيره أو الأموال.





ويستعرض " صدى البلد " أبرز أعمال محمد صلاح الخيرية في عيد ميلاده الـ 28:





- ساهم محمد صلاح في إنشاء معهد ديني في قريته بقيمة 8 ملايين جنيه





- تبرع محمد صلاح لإنشاء وحدة حضانات أطفال في نجريج.





- ساهم محمد صلاح في بناء مسجد في قريته وتطوير مستشفى إبتدائية.





- يحرص محمد صلاح على دفع رواتب شهرية لفقراء قريته





- يتبرع بمبلغ كبير لتدعيم جمعية قدامى اللاعبين المصريين.





- إنشاء وحدة غسيل كلى.





- ساهم في تيسير زواج عدد كبير من أبناء قريته، بالتبرع بنحو 5 ملايين جنيه تقريبا.





- تبرع بـ 12 مليون جنيه لمستشفى سرطان الأطفال 57357





- تبرع بـ 3 ملايين دولار، للمساهمة في إعادة ترميم معهد القلب الذي تعرض لهجوم إرهابي العام الماضي.





- تبرع بمبلغ مالي للمساهمة في مكافحة أزمة كورونا في مصر، بالإضافة إلى دعم الفقراء بمساعدات غذائية، كما تبرع لمكافحة فيروس كورونا في إنجلترا ايضا.



