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محافظات

بتكلفة 708 ملايين جنيه.. محافظ المنوفية يتفقد محطة مياه الباجور

الإثنين 15/يونيو/2020 - 03:11 م
صدى البلد
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مروة فاضل
تفقد ظهر اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية مشروع محطة مياة الباجور وخطوط المياة بتكلفة تقديرية (708) ملايين جنيه بطاقة 43 ألف م3/يوم على مساحة 8 أفدنة تخدم مدينة الباجور وجميع قرى المركز بإجمالى ( 31 ) قرية وعدد المستفيدين 280 ألف نسمة. 

وذلك فى إطار المتابعة المستمرة لمشروعات البنية التحتية وبالتنسيق الكامل مع اللواء مهندس إيهاب خضر رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي للوقوف على نسب التنفيذ وإزالة كل المعوقات لضمان الالتزام بالجدول الزمنى المحدد للانتهاء، رافقه محمد موسى نائب المحافظ، والمهندس رشدي عمر رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي فرع المنوفية والدكتور مهندس محمد نجيب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي وخالد العرفي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور.

استمع المحافظ إلي شرح مفصل عن مكونات المحطة وتشمل (المأخذ - بيارة المياه العكرة – مبنى طلمبات العكرة والمرشحة – بئر التوزيع – (4) مروق – مبنى المرشحات – (2) خزان أرضى – بيارة المياة المرشحة - مبنى الكيماويات – مبنى اسطوانات وحقن الكلور – خزانات الشبة السائلة – مبنى الشبة – مبنى طلمبات الروبة – المعمل ومبنى المحولات – مبنى المولدات – مبنى المخزن والورشة – المبنى الادارى – منظومة الطرق المائى).

وأضاف المهندس رشدي عمر رئيس الجهاز التنفيذى لمياة الشرب والصرف الصحى بالمحافظة إلى أن إجمالى مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى المنفذة والجارى تنفيذها بقري مركز ومدينة الباجور بلغ ( 56 ) مشروعا بتكلفة إجمالية (2) مليار 713 مليون جنيه، حيث بلغ عدد مشروعات مياه الشرب المنفذة والجاري تنفيذها 5 مشروعات بطاقة 67 ألف م3/ يوم بتكلفة 761 مليون جنيه وأن مشروعات الصرف الصحى 51 مشروع بتكلفة مليار 952 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنه قد تم نهو الأعمال المدنية والكهروميكانيكية لمحطة المياه وجار أعمال التسليم الابتدائى وكذا نهو العدايات ونقاط الحقن.

وتفقد المحافظ مبنى المياه المرشحة والطلمبات ومبنى المرشحات وغيرها من الأقسام المختفلة، مؤكدًا تقديم كل الإمكانيات لتدعيم مشروعات البنية التحتية من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن جانبه أكد أبو ليمون أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تعمل على إحداث طفرة ملموسة على مستوى كل الخدمات التي تقدم للمواطنين وأهمها خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، مشيرًا إلى وضع جميع الإمكانيات والآليات التي تتوافر لدى المحافظة لجميع المشروعات الخدمية والتنموية التي يجرى تنفيذها عليى أرض المحافظة.
بتكلفة 708 ملايين جنيه.. محافظ المنوفية يتفقد محطة مياه الباجور
بتكلفة 708 ملايين جنيه.. محافظ المنوفية يتفقد محطة مياه الباجور
بتكلفة 708 ملايين جنيه.. محافظ المنوفية يتفقد محطة مياه الباجور
بتكلفة 708 ملايين جنيه.. محافظ المنوفية يتفقد محطة مياه الباجور
بتكلفة 708 ملايين جنيه.. محافظ المنوفية يتفقد محطة مياه الباجور
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