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تعليم

بالفيديو.. طفل يحفظ قواعد اللغة العربية بأغنية "تعالي يا ضمة أنا جاية أهو"

الإثنين 15/يونيو/2020 - 03:02 م
طفل يغني قواعد اللغة
طفل يغني قواعد اللغة العربية
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ياســـمين بدوي
تشهد الآن صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تداولا لفيديو خاص بطفل يذاكر قواعد التجويد في اللغة العربية مع والدته بأغنية من تأليفهما.

ومن كلمات هذه الأغنية:
"تعالي يا فتحة أنا جاية أهو.. تعالي يا كسرة أنا جاية أهو.. تعالي يا ضمة أنا جاية أهو.. تعالى يا سكون لا مش هاجي.. لازم يجي قبلي يا فتحة تزقني يا كسرة تزقني يا ضمة تزقني".

وقد حظى هذا الفيديو بإعجاب جميع المتابعين على فيس بوك، وقالت والدة الطفل: "ده تعليم بالطريقة البغدادية بعدها بينزل تحفيظ قرآن".

وقال معظم المتابعين: يا ريت وزارة التربية والتعليم تعمم الأسلوب ممتاز جدا.

ومن جانبه.. أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أن القيادة السياسية في مصر أولت رأس المال البشري أهمية بالغة، إيمانا منها بأهمية الدور الذي يلعبه في تعزيز مكانة الدولة، والنهوض بها إلى مصاف الدول المتقدمة، لافتا إلى أن الإنسان هو اللبنة الأساسية لأي عملية تنموية شاملة وإن القيادة السياسية تهتم وتعي كثيرا أهمية بناء الإنسان.

وقال: إن مناهج النظام الجديد تهتم بالتركيز على مهارات الريادة، وتعزيز القيم الإيجابية، والنمو الشامل للمتعلم معرفيا ومهاريا، والتركيز على مهارات التفكير الناقد، وإتقان مهارات التعلم الذاتي المستمر، والتوازن بين تقييم المعارف، وإدماج التكنولوجيا في المنهج الدراسي، وتعزيز المهارات الحياتية.

وأضاف الوزير: تنبثق فلسفة هذا فى إطار مناهج النظام الجديد من الأفكار المطروحة في رؤية مصر حتى 2030م، وكذلك الخطة الإستراتيجية للتعليم العام فى مصر 2014- 2030م، واللتان ركزتا على أن يكون التعليم للجميع بجودة عالية دون تمييز فى إطار نظام مؤسسي، كفء وعادل، ومستديم، ومرن يرتكز على المتعلم القادر على التفكير الناقد والإبداع والابتكار وحل المشكلات والتنافس في مجالات العمل المختلفة، المعتز بذاته، المستنير، المسئول، الذي يحترم الاختلاف، الشغوف ببناء مستقبل بلاده، وفي هذا الصدد، لم يغب عن الإطار العام للمناهج الرؤى العالمية في مجال بناء وتطوير المناهج.
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